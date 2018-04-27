'الداخلية': المنزل مؤجر من قبل سفارة أجنبية

أكدت وزارة الداخلية أن مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تعرض منزل بمنطقة السرة للسرقة هو ادعاء كاذب لا أساس له من الواقع ولا سند له من الصحة، موضحت أن المنزل مؤجر من قبل سفارة أجنبية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان أنه بعد قيام قطاع الأمن العام بإجراء تحرياته توجه ضابط مخفر السرة إلى المنزل وتبين أنه مؤجر من قبل إحدى السفارات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الكويت، وتم التيقن من صحة عقد الإيجار بعد حضور مسؤول من السفارة المختصة.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من صحة ما يتداولونه من أخبار لعدم إثارة أي مزاعم لا مبرر لها خاصة وأن أبواب الإدارة مفتوحة للرد على أي تساؤل أو استفسار.