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أبرز عناوين صحف السبت:- إنقاذ 4 كويتيين جرفتهم سيول الأردن.. «الخارجية» للفلبين: سلموا الدبلوماسيين المتهمين بـ «تهريب الخادمات».. لجنة «الإحلال» تتوعد بتقرير... مزلزل!


27/4/2018  الآن- صحف محلية  11:43:22 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- إنقاذ 4 كويتيين جرفتهم ...
من القبس

الجريدة

الكويت: اتفاق الكوريتين يعيد أمن العالم

 كتاب «الحركات الإسلامية السنية والشيعية في الكويت»

 «الخارجية» للفلبين: سلموا الدبلوماسيين المتهمين بـ «تهريب الخادمات»

 الانباء

تجريم الإرهاب على الأفعال وليس المسميات

 الجارالله للفلبين: سنتعامل بكل حزم مع أي تدخل في شؤوننا

 القبس

إنقاذ 4 كويتيين جرفتهم سيول الأردن

 المطاوعة: مستحقات نهاية الخدمة مشروطة بالذمة المالية

 الحجرف: مبادئنا راسخة في مكافحة الإرهاب

 الراي

لجنة «الإحلال» تتوعد بتقرير... مزلزل!

 المطاوعة لـ «الراي»: تقنين الفقه الجعفري يسهّل العمل ويعزّز الثقة بأحكام القضاء المتماثلة

 مدير إدارة الشرطة البيئية لـ «الراي»: نخالف الوافدين لكن لا نتلقى بلاغات أو شكاوى منهم

 


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