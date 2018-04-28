السعودية: الدفاعات الجوية تعترض 4 صواريخ باليستية فوق جازان

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم السبت، 4 صواريخ باليستية فوق منطقة جازان جنوبي المملكة، بحسب قناة 'العربية' السعودية.

جاء ذلك بالتزامن مع تشييع جماعة 'الحوثي'، الرجل الثاني فيها وواجهتها السياسية الأولى صالح الصماد، رئيس ما يسمى 'المجلس السياسي الأعلى'، الذي قتل إثر غارة للتحالف العربي في 19 إبريل/ نيسان الجاري.

من جهتها قالت قناة 'المسيرة' التابعة للحوثيين، إن الجماعة أطلقت '8 صواريخ باليستية من نوع بدر1 على أهداف اقتصادية وحيوية بمنطقة جازان'.

ولم يصدر بيان رسمي من التحالف حول ما ذكرته قناتي 'العربية' أو 'المسيرة'.

ويأتي اعتراض الصواريخ الأربعة غداة إعلان التحالف العربي عن اعتراض دفاعاته الجوية صاروخ باليستي أطلقته جماعة 'الحوثي'، تجاه منطقة نجران جنوبي السعودية.

وحسب إحصاء للأناضول، استنادًا إلى بيانات رسمية، يرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة إلى 26، خلال شهر.

ويرتفع العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات إلى 130.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014.