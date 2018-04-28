الإطفاء: إخماد حريق اندلع في مبنى إدارة جمعية الشعب

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء اليوم السبت، أن فرق الإطفاء تعاملت مع حريق اندلع في مبنى إدارة جمعية الشعب التعاونية.

وأوضحت الإدارة في بيانها أن مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغاً في تمام الساعة 5:50 صباحاً، وعلى إثره سارعت فرق الإطفاء متوجهة إلى الحادث من مراكز حولي والسالمية بقيادة رئيس مركز إطفاء حولي المقدم محمد الخضر، ورئيس مركز إطفاء السالمية المقدم علي العبدالرزاق.

وأضافت الإدارة أن مساحة الحريق بلغت 40 متر مربع، وكان في مكاتب تابعة لإدارة الجمعية بالطابق الأول، والتي تضم ملفات وبعض الأثاث، وقد عمل رجال الإطفاء على مكافحة النيران إلى أن تمت السيطرة عليها وإنهاء الحادث من دون وقوع أي إصابات بشرية مقتصرة الأضرار فقط على الماديات.

وختمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بيانها بأن مراقبة تحقيق حوادث الحريق باشرت عملها في البحث عن أسباب وملابسات الحادث، هذا وحضر إلى الموقع بجانب رجال الإطفاء رجال الأمن والطوارئ الطبية.