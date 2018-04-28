وفيات اليوم السبت 28 أبريل 2018

عبدالرؤوف أحمد غلام نجف الكندري، 47 عاما، (شيع)، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ق4، تلفون: 65899923، نساء: سلوى، ق11، ش3، م11.

زينب حاجيه حسن محمد، أرملة/غلوم أكبر حسين، 93 عاما، (شيعت)، رجال: مسجد الإمام الحسن، بيان، تلفون: 99066196، نساء: الحسينية المحمدية، الرميثية، ق1، ش الشافعي، ج11، م17، مدخل النساء.

غانم فراج عبدالله الغانم، 79 عاما، (يشيع التاسعة من صباح الغد)، رجال: الخالدية، ش عبدالله الخلف، ق4، ديوان الغانم، تلفون: 66669158، نساء: الرميثية، ق2، ش المسجد الاقصى، م20، تلفون: 60083832.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»