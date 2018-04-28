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أبرز عناوين صحف الأحد:- «التربية» تتجه إلى التعاقدات مع الأردن ومصر وفلسطين وتونس.. جلسات خاصة لإقرار القوانين المعطلة.. «الأوقاف» تصرف رواتب لموظفين منقطعين عن العمل منذ 2016


28/4/2018  الآن- صحف محلية  11:44:11 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- «التربية» تتجه إلى ...
من القبس

الجريدة

المبارك لـ«الصحة»: استمعوا لشكاوى المواطنين وواجهوا ما يمس سلامتهم

 المبارك مستقبلا قيادات وزارة الصحة

 «شرق صباح الأحمد» مشروع جديد لـ «من باع بيته»

 الانباء

دوتيرتي: مستعد للسطو لإعادة الفلبينيين من الكويت

 جلسات خاصة لإقرار القوانين المعطلة

 القبس

بلاغ ثلاثي ضد قيادات في «البترول»

 انتصار العلي: برنامج لمناهضة العنف والتنمر في المدارس 

الدبابات الكويتية تشارك في مسابقة عالمية

 الراي

«الأوقاف» تصرف رواتب لموظفين منقطعين عن العمل منذ 2016

 «التربية» تتجه إلى التعاقدات مع الأردن ومصر وفلسطين وتونس

 إغلاق مراكز فحص العمالة الوافدة... استغناء عن الكويتيين في الخارج لصالح الشركات الخليجية

 

 


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