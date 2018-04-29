ترخيص 29 مقرا انتخابيا لـ 15 مرشحا للمجلس البلدي

أعلنت بلدية الكويت اليوم الاحد ترخيصها 29 مقرا انتخابيا لـ 15 مرشحا بمختلف الدوائر الانتخابية، مؤكدة تسهيلها كافة اجراءات تراخيص المقار الانتخابية والاعلانات لمرشحي المجلس البلدي 2018.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة الناطق الرسمي للبلدية عبدالمحسن أباالخيل في بيان صحافي انه تم رفع درجة الاستعدادات في أفرع البلدية بالمحافظات الست منذ فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي المقررة في 12 مايو المقبل.

وأضاف أباالخيل أن إدارات النظافة العامة واشغالات الطرق تواصل عملها بتسهيل كافة الاجراءات لترخيص المقرات الانتخابية إلى جانب قيام إدارات ترخيص خدمات البلدية بإصدار موافقات على ترخيص اعلانات المرشحين.

ودعا مرشحي المجلس البلدي الى الالتزام والتقيد بضوابط وشروط ترخيص مقراتهم الانتخابية وإعلاناتهم حتى لا يتم إزالتها من قبل الاجهزة الرقابية بالبلدية.

وأوضح إنه يحق لكل مرشح إقامة مقرين واحد للرجال وآخر للنساء وذلك بعد استخراج كتاب الترشيح ومتابعة الإجراءات مع الجهات المختصة مع ضرورة قيامه بدفع تأمين مالي قدره 500 دينار كويتي (نحو 1650 دولار أميركي) لكل مقر إلى جانب التزامه باشتراطات الترخيص.

وأشار الى أن العدد الاجمالي لتراخيص المقرات الإنتخابية التي تم انجازها حتى اليوم في جميع المحافظات بلغ 29 ترخيصا اضافة الى ترخيصات للاعلانات مبينا انه تم إزالة 2712 اعلانا انتخابيا مخالفا.

وكان المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي حدد في بيان سابق شروط الترخيص ومنها عدم اقامة المقرات على الساحات المبلطة أو المسفلتة أو تسويرها والمحافظة على المزروعات والالتزام بتسليم المواقع عقب الانتخابات بالحال التي كانت عليها.

وأكد المنفوحي ضرورة التزام المرشح بشروط النظافة والابتعاد عن خطوط الكهرباء والضغط العالي على أن يكون المقر الانتخابي مقابل ساحة لمواقف السيارات وأن يبتعد مسافة 500 متر.