الكويت توافق على تأجيل سداد وديعتين على مصر بأربعة مليارات دولار

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الأحد، إن الكويت وافقت مبدئيا على تأجيل سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار، مستحقة على مصر.

وكانت مصر حصلت على الوديعتين من الكويت، الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر/ أيلول 2013، والثانية بملياري دولار اخرى في 21 أبريل/ نيسان 2015.

ولم يكشف محافظ المركزي المصري في تصريحات خلال مؤتمر منعقد بالقاهرة اليوم، عن مدة التأجيل، أو فرض فوائد عليه.

ونهاية العام الماضي، أعلن عامر عن موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.

واعتبر المسؤول المصري في تصريحات خلال مؤتمر اليوم أن، 'مشاكل وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي'.

وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية أزمة حادة في العملة الأجنبية، دفعت البلاد إلى توقيع اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي على مدار ثلاثة أعوام، وتحرير سعر صرف عملتها.

عامر زاد: 'سوق النقد في مصر كانت فوضى قبل تحرير سعر الصرف.. كان لا بد من أسلوب منظم للتحوط ضد تطورات السوق السلبية'.