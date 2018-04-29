نجم ليفربول يؤكد تعرضه لإهانة كبيرة جدًا

وجه المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، اتهامات إلى جهة لم يحددها قال إنها سببت له 'إهانة كبيرة جدًا'.

وفي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال صلاح 'بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا (ذلك)'.

وتأتي التغريدة بالتزامن مع أزمته في الفترة الأخيرة مع اتحاد كرة القدم المصري حول استغلال صورته في إعلانات ترويجية دون الحصول على موافقته، ورفض الأخير عقد جلسة مع اللاعب لإيجاد حل لتلك المشكلة.

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة خلفًا للجزائري رياض محرز.

من جانبه أكد اتحاد الكرة المصري صحة موقفه في الأزمة المثارة مع لاعبه الدولي ونجم ليفربول، محمد صلاح، ووكيل أعماله رامي عباس.



وذكر مصدر، اليوم الأحد: 'خطاب اتحاد الكرة كان بتاريخ 2 أبريل (نيسان) رداً على الخطاب الذي أرسله الوكيل للاتحاد قبلها بيوم واحد ويهدد فيها باتخاذ الإجراءات القانونية بسبب استخدام صورة لاعبه ووضعها على طائرة المنتخب المصري التي ستسافر إلى مونديال روسيا بجانب استخدام حقوق صوره في بعض الإعلانات التجارية بترخيص من الاتحاد'.



وأضاف المصدر: 'هذا الخطاب يفند إدعاءات الوكيل الذي أكد أكثر من مرة أنه خاطب اتحاد الكرة المصري ولم يجد أي ردود، كما تحدث مع وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز مؤخراً وطلب منه التدخل في الأزمة وإنهائها في ظل استغلال الاتحاد حقوقه التجارية والتربح منها –على حد تعبير الوكيل- دون حصول اللاعب على حقوقه المالية'.



وأكمل: 'الاتحاد قال في خطابه للوكيل إن مراسلاته مع الجبلاية تفتقد لأبسط قواعد لياقة التخاطب بعدما وجه اتهامات عنيفة للاتحاد ومجلسه برئاسة هاني أبو ريدة، ومطالبا المجلس بعدم التواصل مع محمد صلاح مباشرة وأنه لن يرد على اتصالاتهم بجانب أن اللاعب لن يحل المشكلة ودياً وملمحاً إلى أن الأمر من الممكن أن يصل إلى منع انضمام صلاح إلى المنتخب في ظل الإصرار على استخدام صوره وحقوقه التجارية دون الرجوع إليه'.



المصدر أتم: 'الاتحاد أكد أنه يعرف اللوائح جيداً وأن كافة التلميحات التي ساقها الوكيل الكولومبي في خطابه لم تصدر عن أي مسؤول، بل وأكد أنه يتفهم رغبة الوكيل في زيادة أرباحه التجارية من صلاح'.