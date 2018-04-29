'الخارجية': مستعدون للتعاون مع الفلبين لحل كافة القضايا المتعلقة بالعمالة

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مشاركة الكويت الرئيس الفلبيني حرصه على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والسعي المشترك لتعزيزها وتوطيدها، مستذكرا بكل التقدير موقف الفلبين إبان الغزو الغاشم.

وشدد الجارالله، معلقا على المؤتمر الصحفي للرئيس دوتيرتي، على حرص الكويت على رعاية حقوق جميع المقيمين في الكويت وحمايتها وسلامتها وحفظها ومن ضمنهم الجالية الفلبينية في إطار قوانين العمل المعمول بها في الكويت والتي حظيت بإشادة دولية واسعة من قبل وكالات وهيئات حقوق الإنسان العالمية، مقدرا الدور الذي تقوم به الجالية الفلبينية في مختلف القطاعات في الدولة.

وأكد الجارالله تمسك الكويت برفضها القاطع لأي تجاوز أو تطاول على سيادتها أو قوانينها، مشيرا إلى أن موقفها سيكون حاسما دائما في مواجهة هذا التطاول.

وأوضح الجارالله استعداد الكويت للتعاون مع الأصدقاء في الفلبين للنظر في السبل الكفيلة في حل كافة القضايا العالقة والخاصة بالعمالة الفلبينية بما فيها مسألة 800 مواطن فلبيني موجودين في مراكز الإيواء إضافة إلى أية مسائل أخرى عالقة.

واختتم الجارالله تصريحه بالإعراب عن قناعته بأن ما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية كفيل بتجاوز هذا الظرف الاستثنائي، متطلعاً للعمل مع الأصدقاء في الفلبين للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب تحقق مصالحهما المشتركة وتعزز التعاون بينهما.