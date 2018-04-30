إعفاء البدون المنتهية بطاقاتهم من الرسوم الصحية حتى اكتوبر

اعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اصدار قرار بمنح فئة المقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقتهم الأمنية مهلة حتى أكتوبر المقبل لحين استخراج البطاقات الجديدة.

وقال الشيخ باسل الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان المهلة تبدأ من اول مايو الحالي حتى نهاية أكتوبر المقبل مؤكدا ان هذا القرار يراعي الجوانب الانسانية لهذه الفئة.

وأشار الى ان الوزارة خاطبت جميع المناطق الصحية لتنفيذ القرار والبدء بإعفاء المشمولين به من رسوم الخدمات الصحية التي يتلقوها بمستشفيات ومراكز الوزارة.

يذكر ان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح كان قد اصدر قرارا مشابها في الاول من يناير الماضي لمدة ثلاثة اشهر انتهت اليوم وجاء القرار الحالي لتجديد المهلة حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.