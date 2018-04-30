أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- جلسة استجوابات ماراثونية: البدء بوزير النفط ثم رئيس الوزراء... فالصبيح.. «هيئة الأسواق» تطلق مزايدة على 44% من رأسمال شركة البورصة

الجريدة

جلسة استجوابات ماراثونية: البدء بوزير النفط ثم رئيس الوزراء... فالصبيح

في جلسة تَوقَّع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تمتد 'حتى مطلع الفجر' بل قد تصل إلى صباح الغد، يناقش المجلس اليوم ثلاثة استجوابات؛ الأول لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، والثاني لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والأخير لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.وصرح الغانم أمس بأن 'الاستجواب الأول استنفد مدده اللائحية، وأتوقع أن يستمر من 10 ساعات إلى 11، أما استجواب سمو الرئيس فقد ينتهي عند منتصف الليل، في حين سيمتد الأخير إلى الفجر أو صباح الغد'.وعقَّب بأنه 'أيا كان الوقت الذي ستنتهي فيه الاستجوابات، فسأكون موجوداً في التاسعة من صباح الأربعاء، وإذا لم يكن هناك نصاب فسأرفع الجلسة إلى التاسعة والنصف، فإذا لم يتوفر النصاب فستُرفَع عندئذ نهائياً، أما إن كان هناك نصاب فسنناقش المدرج على جدول الأعمال'.بدوره، أعلن النائب شعيب المويزري أنه سيكون أول موقّعي كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، و'طرح الثقة' بالوزيرة الصبيح، أما في استجواب الرشيدي، 'فسنسمع طرح المستجوبين وردود الوزير، وبعدئذٍ سأعطي رأيي الشخصي، بما يتوافق مع قناعاتي'.حكومياً، ناقش مجلس الوزراء الجوانب القانونية والدستورية والسياسية للاستجوابات، معرباً عن حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة بشأن تفعيل الأدوات الرقابية، تحقيقاً للهدف المشترك بإعلاء المصلحة العامة على ما عداها.وأكد مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، أن الاستجواب حق دستوري للنائب، غير أن صحة هذا الحق تستلزم 'ممارسته وفق الضوابط والشروط التي حددها الدستور واللائحة'.إلى ذلك، يناقش مجلس الأمة، اليوم في بند الرسائل الواردة، رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل، يطلب فيها إحالة الطلبات التي تُقدَّم خلال الجلسة، والتي تؤثر في ترتيب بنود جدول الأعمال إلى اللجنة لدراستها، وإدراجها في جدول أعمال الجلسة المقبلة.وتصطدم هذه الرسالة مع اللائحة الداخلية، خصوصاً المادة 76، التي تمنح رئيس المجلس أو الحكومة أو 5 نواب حق مناقشة أي موضوع غير وارد في جدول الأعمال، بشرط موافقة المجلس، وللوزير المختص طلب تأجيل النظر فيه أسبوعين، ويجاب إلى طلبه.كما تصطدم الرسالة بالباب الثالث من اللائحة، وتحديداً في الفرع الرابع الخاص بطلبات المناقشة والتحقيق، إذ تمنح المادة 146 خمسة أعضاء حق تقديم طلب لطرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي فيه، ويجوز للحكومة طلب تأجيل مناقشته أسبوعين وتجاب إلى طلبها.وتعليقاً على رسالته، قال الفضل: 'في المجلس السابق أجري تعديل لائحي بتحويل لجنة الأولويات إلى لجنة دائمة، ومن ثم تكون قراراتها ملزمة، ومن أبرز مهامها ترتيب جدول الأعمال لمجلس الأمة، وأولويات كل لجنة'، مؤكداً أن اللائحة الداخلية للمجلس لا يمكن أن تطبيقها بجميع موادها في ظل الوضع الحالي، لاسيما أن هناك مشاريع ومقترحات عديدة متأخرة عن مدة الأسابيع الثلاثة.

«هيئة الأسواق» تطلق مزايدة على 44% من رأسمال شركة البورصة

أعلنت هيئة أسواق المال رسمياً أمس بدء إجراءات المزايدة على حصة تتراوح بين 26% و44% من أسهم رأسمال شركة «بورصة الكويت»، مبينة أن ذلك يأتي تنفيذاً لنص المادة 33 من القانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته، على أن تخصص للشركات المدرجة في البورصة مع مشغل عالمي للبورصات أو «عالمي منفرد».وقالت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني أمس، إن معايير تأهيل المشغل العالمي تتطلب أن يكون مقره دولة تصنفها شركة «فوتسي راسل» ضمن الأسواق الثانوية الناشئة، أو أعلى، أو تصنفها «إم إس سي آي» على أنها سوق ناشئ، أو أعلى.وأضافت أن القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لدى المشغل العالمي يجب ألا تقل عن 200 مليار دولار، وألا يقل عدد الشركات المدرجة لديه عن 300، مع عدم انخفاض إيراداته السنوية الإجمالية لعام 2017 عن 200 مليون دولار.أما عن تأهيل المشغل المحلي، فاشترطت أن يكون شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت، تأسست وسُجِّلت داخل البلاد، فضلاً عن إدراجها في السوق الأول، أو الرئيسي، أو أن يكون بنكاً، أو شركة استثمار، أو تمويل، حاصلة على ترخيص من الهيئة أو مسجلة في البنك المركزي.ودعت الهيئة الشركات المحلية والمشغلين العالميين المؤهلين إلى تقديم كتاب لإبداء الاهتمام، واتفاقية عدم الإفصاح، مع تقديم المستندات في موعد أقصاه 21 الجاري للشركات المحلية، و29 يونيو للمشغلين العالميين.

طهران في مرمى واشنطن وتل أبيب

اقتربت لحظة الحقيقة بالنسبة إلى مصير الاتفاق النووي الإيراني، وبدا أمس، بعد تصعيد إسرائيلي مزدوج عسكري وسياسي، ضد طهران، تبعته مواقف متناغمة إسرائيلية - أميركية تشكك في هذا الاتفاق، أن الرئيس دونالد ترامب يتجه بخطى واثقة نحو الانسحاب منه بحلول 12 الجاري، نهاية المهلة التي وضعها لتعديله.ومع تصاعد احتمالات الانهيار الشامل للاتفاق، عادت 'أشباح' حرب طاحنة تشعل صيف المنطقة، إلى الظهور، بعد التصعيد الإسرائيلي ضد طهران على محورين: أولهما عسكري بهجوم صاروخي عنيف جداً، على قاعدة في محافظة حماة السورية، واستهدف مخازن صواريخ ثقيلة وقُتِل فيه إيرانيون، والآخر سياسي بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قال إنه 'أدلة' على امتلاك طهران برنامجاً نووياً سرياً، في خرق للاتفاق معها.التصعيد الإسرائيلي المزدوج ضد طهران جاء تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو لإسرائيل، والتي كشر خلالها عن 'أنيابه' بوجه طهران، وبعد اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب مساء أمس الأول، هو الثاني من نوعه منذ السبت، وقبل نحو عشرة أيام من انتهاء مهلة ترامب لتعديل الاتفاق أو الانسحاب منه.لكن الثنائي 'ترامب – نتنياهو' لم يترك مكاناً للغموض، فبعد دقائق من ظهور استعراضي لنتنياهو، أكد فيه أن الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت من الحصول على أرشيف إيراني ضخم، وباتت تملك 'دليلاً قاطعاً' على وجود مشروع سري إيراني لتطوير سلاح نووي وخرق للاتفاق، خرج ترامب بتصريح صحافي مقتصب تناول فيه الملف النووي الإيراني، وقال إن ما كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي يثبت صحة رأيه في الاتفاق النووي 100 في المئة.ورفض ترامب دعوة الأوروبيين إلى تطبيق الاتفاق حتى انتهاء مدته بعد 7 سنوات، لأن 'ذلك سيؤدي إلى تمكين إيران من تطوير سلاح نووي'، داعياً إلى التفاوض على اتفاق جديد.ميدانياً، سادت أجواء شديدة من التوتر في المنطقة غداة الضربة الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت 'اللواء 47' في ريف حماة الجنوبي ودمرت أكثر من 200 صاروخ ثقيل، وقتل نحو 40 شخصاً، 18 منهم بين إيراني وأفغاني، من لواء 'فاطميون'.وقالت مصادر مطلعة إن الهدف الرئيسي من الهجوم كان منصات صواريخ 'سكود' إيرانية معدة للإطلاق على أهداف في العمق الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يعد ثالث عملية إسرائيلية لإحباط تحركات إيرانية في إطار الرد على 'غارة تيفور' التي أدت إلى مقتل 7 إيرانيين بينهم عقيد.وفي طهران، شدد مصدر في الحرس الثوري الإيراني لـ'الجريدة' على أن الهجوم الصاروخي استهدف مخازن أسلحة تابعة للجيش السوري، وليست تابعة لـ 'الحرس'.وبعد الهجوم عقدت الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة اجتماعاً طارئاً، وقررت إغلاق المجال الجوي في الشمال وتخويل رئيس أركان الجيش استدعاء فورياً لـ 40 ألف جندي من الاحتياط إذا دعت الحاجة، ووافق الكنيست على مشروع قانون يعطي نتنياهو حق إعلان الحرب بعد التشاور مع وزير الدفاع فقط دون الحاجة إلى قرار من الحكومة، في وقت أعلنت القيادة الأميركية الوسطى استنفاراً في كل قواعدها.في سياق متصل، أكدت مصادر في مكتب المرشد الإيراني الأعلى على خامنئي، لـ 'الجريدة'، أن المرشد عقد اجتماعاً مع قادة الحرس الثوري، يوم الجمعة الماضي، أكد خلاله ضرورة الرد على الغارة الإسرائيلية على 'ضربة تيفور'، رغم أن أغلبية قادة 'الحرس' كان رأيهم أن الظروف الحالية لا تسمح برفع سقف التوتر في المنطقة.ووافق المرشد على التريث إلى ما بعد انتهاء الانتخابات اللبنانية في 6 الجاري، ومهلة ترامب في 12 من الشهر نفسه، وتقرر أن يقدم قادة 'الحرس' خططاً للرد خلال 10 أيام، على أن يحسم المرشد طبيعة الرد وزمنه.

الانباء

الجراح لـ 3 وكلاء مساعدين: طبِّقوا القانون على الجميع بمسطرة واحدة حتى وإن كان المخالف ولدي

ابلغ مصدر امني «الأنباء» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عقد اول من امس اجتماعا مطولا خصص لقضية الاستهتار والرعونة، ووضع الجراح ـ حسب مصدر امني ـ ضوابط ملزمة لجميع قطاعات وزارة الداخلية الميدانية خلال تعاملها مع بلاغات الاستهتار والرعونة، كما امر بوضع حد لهذه التصرفات الدخيلة على المجتمع الكويتي والتعامل معها حسب القانون بكل حزم وقوة.وبحسب المصدر، فإن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح شدد خلال الاجتماع الذي ضم كلا من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء فهد الشويع وعدد من المديرين في القطاعات الثلاثة على ضرورة ان يطبق القانون على الجميع حتى ولو كان المخالف ابن وزير الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الذي يشدد دائما على تطبيق القانون سواسية على الكبير والصغير.وأمر الشيخ خالد الجراح الوكلاء الميدانيين بألا يتم التعامل مع اي حادثة استهتار ورعونة من قبل دورية واحدة إنما دوريتان على اقل تقدير حماية لرجال الامن من الاهانة او تعرضهم للاعتداء من قبل اشخاص لا يلتزمون بالقانون.وشدد على ضرورة حفظ حقوق رجال الأمن وتسجيل قضايا على المخالفين إلى جانب تحرير المخالفات المرورية وحظر خروج أي مركبة دون استيفاء فترة حجزها القانونية.وشدد على تعزيز الإدارات الميدانية بالآليات والافراد طالبا من الوكلاء المساعدين نقل تحياته لجميع ابنائه واخوانهم الذين يقومون بأداء عملهم نحو تطبيق القانون.هذا وقدم الوكلاء المساعدون شرحا تفصيليا لواقعة الصباحية حيث تم التأكيد على أن دورية المرور وخلال تعاملها مع حادث شاهدت واقعة استهتار مشهودة ما دعا رجال المرور الى التوجه للتعامل مع الواقعة ليقوم المستهتر بالاصطدام بالدورية والهرب إلى منزله، وخروج عدد من أقاربه وأصدقائه الذين اعتدوا على رجال الأمن.وأوضحوا ان رجال المباحث تابعوا القضية وتمكنوا من ضبط المشاركين بواقعة الاعتداء.على صعيد آخر صدر تعميم من العقيد فيصل الفريج مدير إدارة دروع الأمن التابعة للقوات الخاصة تضمن أسماء ضباط الصف بإدارته والمفروزين إلى قطاع المرور، فيما رجح المصدر ان تتم الاستعانة بالقوة المفروزة من شعبة الدروع كإسناد لرجال المرور خلال تعاملهم مع بلاغات استهتار ورعونة.

راتب سنتين.. نهاية خدمة لـ «التحقيقات»

أنهت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة أمس الاقتراحات بقوانين الخاصة بالإدارة العامة للتحقيقات، وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إنه تم دمج الاقتراحات بقوانين الخاصة بالإدارة العامة للتحقيقات في 8 مواد وكان هناك توافق وتعاون من المسؤولين في وزارة الداخلية.وأضاف أن أبرز الاقتراحات تركزت في أن تكون الترقيات بناء على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة وتنظيم مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في الإدارة بأن تكون بقيمة راتب عامين حسب آخر راتب شامل للمتقاعد، وأن يكون المعاش التقاعدي بقيمة ٨٠% من آخر راتب شامل.وذكر أن هناك اقتراحا آخر تم تقديمه بأن يستفيد المحققون الذين تم إنهاء خدماتهم خلال السنتين الماضيتين وعددهم لا يتجاوز ١٥٦ محققا من مكافأة نهاية الخدمة حيث تمت إحالتهم إلى التقاعد بدون سبب أو سابق إنذار وتكلفة مكافآتهم تبلغ ١٥ مليون دينار تدفع مرة واحدة. وتمنى السبيعي أن يتم التصويت على القانون في المداولتين في دور الانعقاد الحالي.وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا الاقتراح بقانون الخاص بالأحوال الشخصية الجعفرية، حيث لا يوجد قانون خاص بها في الكويت، وأشار إلى أنه لا توجد محكمة تمييز في قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وهذا إخلال بحق دستوري في أن تكون هناك درجات للتقاضي، حيث أجل لمزيد من الدراسة.

الراي

خالد الجراح لرجال الأمن: تطبيق القانون على المخالف حتى لو كان... ابني

علمت «الراي» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «عقد اجتماعاً خاصاً قبل يومين مع الوكلاء المساعدين لقطاعات الأمن العام والمرور والعمليات، تخللته عبارات العتب من جهة والإشادة من جهة أخرى، وعدد من التوصيات والإرشادات للوكلاء، على خلفية أحداث الاستهتار الشبابي أخيراً، والتي نجم عنها اتلاف دوريات وتهجم شباب على رجال الأمن».وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» ان الاجتماع الذي ضم وكيل الأمن العام بالانابة اللواء ابراهيم الطراح ووكيل المرور بالانابة اللواء فهد الشويع ووكيل العمليات ممثلاً للنجدة اللواء جمال الصايغ «تضمن عتباً من جهة واشادة من جهة أخرى، حيث كان مصدر العتب من الوزير حول كيفية قيام دورية وحيدة بمواجهة الحادث دون طلب الاسناد، والإشادة بحسن التصرف عند طلب الاسناد لاحقاً، واطلاق النار بالهواء وضبط المطلوبين وفق روح القانون والنظام وبما يحفظ هيبة رجل الأمن واللباس الذي يرتديه ويمثله».وقالت المصادر ان «الوزير الجراح طلب وعبر عدد من الأوامر المباشرة للوكلاء المساعدين بضرورة تطبيق القانون على المخالف كائناً من كان، وحتى لو كان ولد وزير الداخلية، وعدم الالتفات لأحد عند تطبيق القانون (واللي يكلمكم قولوا له راجع وزير الداخلية) لأن القانون هو المسطرة التي نسير عليها تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير لنا كرجال أمن عند كل لقاء لنا مع سموه، ونحن لن نحيد عن تلك التوجيهات وفق امانة المسؤولية التي حصلنا عليها وأقسمنا على صَونها كرجال أمن».وأضافت المصادر أن «الوزير الجراح طالب بضرورة ألا ينتقل لموقع الحادث أقل من دوريتين، ووجود ضابط والتحرك عند البلاغ وطلب الاسناد اللازم عند تطور أي موقف من القطاعات الميدانية، وهي المرور والنجدة والأمن العام فوراً ودون تأخير، وألا يتم التعامل مع التجمهر إلا بوصول الاسناد اللازم للسيطرة على الحادث، وضرورة حفظ هيبة رجل الأمن من خلال اتباع الاجراءات القانونية عند الضبط والاحالة للجهات المختصة». وأشارت إلى ان «الجراح طالب بالالتزام بالقانون وعدم التعسف أو سوء استغلال السلطة، وان يتم ذلك وفق القانون، وفي حال تم التعدي على رجال الأمن من المخالف فيجب تسجيل قضية إضافية زيادة على الجرم الأصلي لحفظ حقوق منتسبينا، ووزارة الداخلية تتابع عبر الشؤون القانونية حقوق منتسبيها ولن نتهاون بها». وحسب المصادر، فقد دعا الجراح الوكلاء المساعدين إلى «نقل تحياته الى كل رجل أمن بدءاً بالشرطي في الشارع وصولاً للضباط، وان القيادة تقدر جهودهم واننا ندعمهم لتطبيق القانون والنظام لكونهم حراسه والمؤتمنين عليه، ولن نسمح أو نتهاون مع كل من يتعدى عليهم كائناً من كان وسندعمهم من أجل ضمان سيادة القانون والأمن في بلدنا الكويت».وقدم الوكلاء المساعدون خلال الاجتماع شرحاً للوزير الجراح حول الواقعة، أهمها أن الدورية كانت انتقلت للتعامل مع حادث مروري، واثناء ذلك فوجئت باستهتار صاحب مركبة دون اعتبار لهيبة الدورية التي اصطدم بها عند تدخلها، وان الدورية طلبت الاسناد فوراً كما يتم في مثل هذه الحالات ووصلها الدعم وتم اتخاذ اجراءات تفريق المتجمهرين وفق القواعد المرعية.

أزمة بيانات «الإحلال»... تحلحلت

أرض المطلاع... عصيّة على ساكنيها!

القبس

12 دولة في مؤتمر المياه غداً

أعلن الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء م.خليفة الفريج انتهاء التحضيرات لفعاليات المؤتمر العربي الثالث للمياه، الذي ينطلق غداً، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وأوضح الفريج في تصريح صحافي امس أن أوراق المؤتمر العلمية مقدمة من الكويت و11 دولة عربية اخرى، فضلا عن مشاركة 10 منظمات عربية ودولية من بينها الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية و«اليونيسكو» والمجلس العربي للمياه.من جانبه، أكد الوزير المفوض بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مدير إدارة البيئة والموارد المائية د.جمال جاب الله أن الجامعة تتبنّى دائما الحوار للوصول إلى حلول مرضية بشأن قضايا المياه العالقة بين دول الجوار.وأضاف جاب الله في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع اللجنة الفنية العلمية أن من بين تلك القضايا قضية نهر دجلة والفرات بين العراق وسوريا وتركيا، وكذلك الأمر بالنسبة الى دول حوض النيل ومشاكل المياه القائمة بين مصر وأثيوبيا والسودان، والمتعلّقة بسد النهضة.

بدر الخرافي للشباب: لا تيأسوا من البيروقراطية

دعا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين والرئيس التنفيذي بدر الخرافي، شباب البلاد الى «عدم اليأس من بيروقراطية الجهاز الحكومي، وأن يتقبلوا أنه ليس ضروريا أن تحقق كل فكرة لديهم النجاح المطلوب الذي يريدونه، فالفشل وارد لكن ضعوا في ذهنكم ان الفشل نفسه هو أساس النجاح طالما كنتم تتحلون بالعزم والاصرار على نجاح فكرتكم ومشروعكم، وان تبذلوا جهدكم لإنجاحه».وقال الخرافي خلال حضوره مهرجان الكويت للمشاريع الناشئة، الذي أقيم في كلية الهندسة والبترول بمنطقة الخالدية أمس، ان شباب البلاد قادرون على الظهور بأفكار جديدة ومميزة، وهم يحتاجون إلى دعم أكثر من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق أفكارهم وانجاز مشاريعهم.وذكر ان الكويتيين أثبتوا أنهم مبادرون، فهناك الكثير من الأمثلة والمشاريع الناجحة أمامنا، مثل «كارج» و«طلبات» وغير ذلك، وهذا دليل واضح على أن لدينا الإمكانية بأن نظهر بأفكار مميزة وناجحة، تجد قبولا لدى الأسواق العالمية.أفكار ممتازةواضاف ان زيارته للمهرجان «لأننا نعمل دائما على دعم الشباب، وحين ورد إلينا طلب بأن هناك مهرجانا للشباب المبادرين فيه أفكار شبابية وطنية، حرصنا على دعمهم والحضور من أجلهم، لنرى أفكارهم ومشاريعهم، التي افتخرنا بها بعد مشاهدتها، ونؤكد دعمنا لمثل هذه المهرجانات».وقال رأيت خلال جولتي في المهرجان، أفكارا ومشاريع متنوعة ومميزة، نفتخر أن أصحابها كويتيون مبدعون، ووجدت خلال تنقلي بين المشاريع انها رائعة ومتميزة، وعلمت ان هناك متعثرين في شركاتهم ومشاريعهم وآخرين لديهم مصاعب في مسألة براءات الاختراع لحفظ حقوقهم، وبالتالي من الواجب توفير الدعم اللازم لهم ومساعدتهم على إنجاح أفكارهم والمضي قدما بمشاريعهم.