شبكة حقوقية: مقتل 408 مدنيين بسوريا في أبريل

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن 408 مدنيين على الأقل قتلوا في أبريل / نيسان الماضي، على يد أطراف النزاع الرئيسية في سوريا.

وأشارت الشبكة في تقرير، إلى أن 212 من القتلى لقوا حتفهم على يد قوات النظام السوري، بينهم 43 طفلا و31 سيدة، فيما قتل 11 منهم بسبب التعذيب.

وأضاف التقرير أن قوات يعتقد أنها روسية قتلت 11 مدنيا، بينهم طفلان و4 سيدات.

وأشار إلى أن 'تنظيم 'ب ي د' قتل 23 مدنيا بينهم طفلان و8 سيدات ومدني واحد، بسبب التعذيب'.

كما لقي 23 مدنيا حتفهم على يد التنظيمات المتشددة، قتل منهم تنظيم 'داعش' 22، بينهم سيدة واحدة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنيا واحدا.

وسجل التقرير أيضا 'مقتل 6 مدنيين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، بينهم 3 أطفال وسيدة واحدة، ومدني واحد بسبب التعذيب'.

وفي السياق ذاته، وثق التقرير 'مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان، نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي'.

ولفتت الشبكة أيضا إلى 'مقتل 129 مدنيا، بينهم 36 طفلا و19 سيدة، ومدني واحد بسبب التعذيب، على يد جهات أخرى'.

وإجمالا، سجّل التقرير مقتل 3812 مدنيا منذ مطلع 2018، على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا، مشيرا إلى 78 % من هؤلاء المدنيين قضوا على أيدي قوات تحالف النظام السوري وروسيا.