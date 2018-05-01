‏ردا على دعم طهران للبوليساريو في الصحراء الغربية

أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، أنه قرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو.



وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء إن 'المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية'.



وأضاف بوريطة للصحافيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران، وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.



وقال بوريطة إنه أبلغ نظيره الإيراني صباح اليوم الثلاثاء بالقرار، وأنه طالب القائم بالأعمال الإيراني في الرباط بمغادرة الأراضي المغربية فورا