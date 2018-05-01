مُشعل النار بجمعية صباح الأحمد.. بقبضة الأمن

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان قطاع الامن الجنائي متمثلاً بالادارة العامة للمباحث الجنائية قد تمكن من ضبط الشخص المتسبب في حريق بعض علب المواد الغذائية بجمعية مدينة صباح الاحمد السكنية.

واضافت ان رئيس مجلس ادارة الجمعية ابلغ مخفر مدينة صباح الاحمد السكنية ان مواطن اشعل النار متعمدا في بعض علب المواد الغذائية بالجمعية ولم يسفر الحريق عن اي خسائر بشرية او مادية وقد تم تسجيل قضية تحمل رقم 34/2018 جنايات ميناء عبدالله ( حريق عمد ) حيث تم التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة داخل الجمعية ، وبعد البحث والتحري واستصدار الإذن القانوني اللازم لذلك تم ضبط الشخص من قبل رجال المباحث الجنائية وبمواجهتة أقر واعترف بقيامة بحرق علب المواد الغذائية داخل الجمعية التعاونية