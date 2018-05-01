10 نواب يتقدمون بطلب لطرح الثقة بوزير النفط

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عقب مناقشة الاستجواب الموجه له بصفته من النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي.

وقال الغانم في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين إلى الوزير الرشيدي 'قدم لي من عشرة نواب طلب طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي'.

وأضاف ان 'النواب العشرة هم الحميدي السبيعي والدكتور عبدالكريم الكندري وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وحمدان العازمي والدكتور عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وصفاء الهاشم والدكتور خليل أبل'.

وأوضح انه 'وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه'.

وتابع 'وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة يوم الأربعاء القادم الموافق التاسع من مايو الحالي'.