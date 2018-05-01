مطلق النار على ضابط الجوازات بمركز إشبيلية في عهدة الأمن

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي تمكن بالتنسيق مع قطاع الجنسية والجوازات من ضبط المواطن الذي أطلق النار على ضابط الجوازات بمركز خدمة إشبيلية والسلاح المستخدم في الجريمة .. وجاري الإجراءات القانونية المقررة بشأنه .

وأوضحت الإدارة أن المتهم وهو من مواليد 1988كان يراجع مركز الخدمة ، وقام بتوجيه ألفاظ غير لائقة إلى ضابط الجوازات وعندما خرج تبعه الضابط لتسجيل رقم لوحة مركبته فقام بإطلاق النار باتجاه الضابط مستهدفا اياه ولاذ بالفرار .

وأشارت الإدارة إلى أن الضابط لم يصب بسوء وتم العثور على عدة أظرف فارغة للمسدس المستخدم مقابل مبنى مركز الخدمة بالإضافة إلى وجود آثار طلقة أخرى على جدار مركز الخدمة .

وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد أي محاولة للخروج على القانون أو انتهاكه وأن هيبة رجال الأمن لا يمكن التهاون فيها.