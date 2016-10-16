بالصور / طبيب وصيدلي يمارسان المهنة في جليب الشيوخ

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن مديرية أمن محافظة الفروانية تمكنت من ضبط وافدين من الجنسية البنغالية هما ميمون الحق ميمون الحق من مواليد 1975 ومحمد مصلح الدين تاج الإسلام مواليد 1973 خلال ممارستهما مهنة الطب من غير ترخيص.

وذكرت الإدارة أن معلومات وردت تفيد قيام المتهمين بممارسة مهنة الطب دون ترخيص وعليه أجريت التحريات المطلوبة ليتبين صحة المعلومات وبعد أن اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمين في منطقة جليب الشيوخ وعثر بحوزتهما على أدوية من وزارة الصحة وأقرا أن الأول منهما ينتحل صفة طبيب فيما الثاني ينتحل صفة صيدلي وأنهما يجلبان الأدوية التي يصفانها لمراجعيهما والمستلزمات الطبية الأخرى من عامل نظافة في أحد المستشفيات حيث ضبط هو الآخر وجار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.