الدليل الإعلاني

قال عمدة اسطنبول واصب شاهين للصحفيين إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون الهجوم على الملهى الليلي، مشيرا إلى أن الهجوم «عمل إرهابي». وأضاف شاهين إثر الاعتداء «للأسف فإن 35 من مواطنينا فقدوا حياتهم، واحد من بينهم كان شرطيا، ويتلقى ...المزيد
اعتبرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين ، أن عام 2016 كان استمرارا لسياسة الاحتلال الاسرائيلي باستهداف الاسرى سياسيا وقانونيا، ونزع مكانتهم القانونية وشرعية نضالهم الوطني. جاء ذلك في تقرير الهيئة السنوي الذي وصل مراسل بترا في رام الله نسخة منه و ...المزيد
شهد عام 2016 جملةً من التوترات عمت الاتحاد الأوروبي، تصدّرتها نقاشات انفصال بريطانيا وانعكاسات الأزمتين الأوكرانية والسورية، فضلًا عن خلافات الدول الأعضاء، وصعود الأحزاب الشعبية المناهضة للاتحاد.انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس الوزراء ...المزيد
لقي مواطن كويتي مصرعه بضربة بآلة حادة على رأسه من قبل وافد عربي بمخيم بمنطقة صحراوية على بعد 50 كلم من حفر الباطن. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، عن تفاصيل الحادثة، وقال «عند الرابعة من مساء الخميس الماضي بُلِّغت ...المزيد
قالت وزيرالتجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إن الكويت ألغت الاشتراطات التي سبق أن فرضتها على صادرات الفراولة المصرية إلى أسواقها، مع التزام القاهرة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة وسلامة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الكويتية.
وأضاف 'قابيل'، ...المزيد
تعلق صحيفة 'إل إمبولسو' اقدم الصحف الفنزويلية والمنتقدة للرئيس الاشتراكي نيكولا مادورو، صدورها اعتباراً من السبت لعدم تلقيها الورق من الشركة الحكومية المكلفة استيراده.
وقال رئيس الصحيفة كارلوس إدواردو كارمونا في بيان 'الحكومة تحول دون الإبقاء على التوزيع ...المزيد
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا سترد على العقوبات الأميركية الجديدة ضدها انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، مضيفا إن وزارته تقترح طرد 35 ديبلوماسيا أميركياً.
وشدد الوزير، في تصريح صحفي، اليوم، على أن الاتهامات التي جاءت العقوبات الأميركية ...المزيد
قالت هيئة الأرصاد الأمريكية إن عاصفة شتوية اجتاحت منطقة نيو إنجلاند وتسببت في سقوط ثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية في وقت مبكر اليوم الجمعة، ويتوقع أن يسقط 61 سنتيمترا من الثلوج على بعض المناطق.وبدأ سريان التحذيرات والتنبيهات من العاصفة الشتوية في مناطق ...المزيد
أطلق المسلمون في ألمانيا حملة جمع تواقيع عبر الإنترنت لمناهضة الهجمات الاستفزازية التي تستهدفهم.
وقال أركان أرسلان، وسادات قيمت، وأوندر دمير، الناطقون باسم 'منصة مكافحة الإسلاموفوبيا'، اليوم الجمعة، إن الهدف من الحملة التي تحمل اسم 'أوقفوا الاستفزازات ضد ...المزيد
أعلنت حكومة ميانمار، اليوم الجمعة، إرجاء عمليات البحث عن عشرات المفقودين، بعد الانزلاقات الأرضية التي أصابت منجم للأحجار الكريمة في شمال البلاد.
وأمس الخميس، أعلنت مصادر محلية فقدان ما لايقل عن 30 شخصًا في انزلاقات أرضية طالت منجم لاستخراج أحجار 'اليشم' ...المزيد