الدليل الإعلاني

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1/1/2017 12:08:00 PM

  • 35 قتيلا و 40 مصابا بهجوم على ملهى في اسطنبول

    35 قتيلا و 40 مصابا بهجوم على ملهى في اسطنبول

    قال عمدة اسطنبول واصب شاهين للصحفيين إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون الهجوم على الملهى الليلي، مشيرا إلى أن الهجوم «عمل إرهابي». وأضاف شاهين إثر الاعتداء «للأسف فإن 35 من مواطنينا فقدوا حياتهم، واحد من بينهم كان شرطيا، ويتلقى ...المزيد

  • الاحتلال يعتقل 6635 فلسطينييا خلال 2016

    الاحتلال يعتقل 6635 فلسطينييا خلال 2016

    اعتبرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين ، أن عام 2016 كان استمرارا لسياسة الاحتلال الاسرائيلي باستهداف الاسرى سياسيا وقانونيا، ونزع مكانتهم القانونية وشرعية نضالهم الوطني. جاء ذلك في تقرير الهيئة السنوي الذي وصل مراسل بترا في رام الله نسخة منه و ...المزيد

  • التوترات تُخيّم على الاتحاد الأوروبي خلال 2016

    التوترات تُخيّم على الاتحاد الأوروبي خلال 2016

    شهد عام 2016 جملةً من التوترات عمت الاتحاد الأوروبي، تصدّرتها نقاشات انفصال بريطانيا وانعكاسات الأزمتين الأوكرانية والسورية، فضلًا عن خلافات الدول الأعضاء، وصعود الأحزاب الشعبية المناهضة للاتحاد.انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أعلن رئيس الوزراء ...المزيد

  • خلاف حاد ينهي حياة كويتي

    خلاف حاد ينهي حياة كويتي

    لقي مواطن كويتي مصرعه بضربة بآلة حادة على رأسه من قبل وافد عربي بمخيم بمنطقة صحراوية على بعد 50 كلم من حفر الباطن. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، عن تفاصيل الحادثة، وقال «عند الرابعة من مساء الخميس الماضي بُلِّغت ...المزيد

  • الفراولة المصرية تعود للكويت مجددا

    الفراولة المصرية تعود للكويت مجددا

    قالت وزيرالتجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إن الكويت ألغت الاشتراطات التي سبق أن فرضتها على صادرات الفراولة المصرية إلى أسواقها، مع التزام القاهرة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة وسلامة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الكويتية. وأضاف 'قابيل'، ...المزيد

  • أقدم صحيفة في فنزويلا تعلق صدورها لعدم توافر الورق

    أقدم صحيفة في فنزويلا تعلق صدورها لعدم توافر الورق

    تعلق صحيفة 'إل إمبولسو' اقدم الصحف الفنزويلية والمنتقدة للرئيس الاشتراكي نيكولا مادورو، صدورها اعتباراً من السبت لعدم تلقيها الورق من الشركة الحكومية المكلفة استيراده. وقال رئيس الصحيفة كارلوس إدواردو كارمونا في بيان 'الحكومة تحول دون الإبقاء على التوزيع ...المزيد

  • لافروف: سنرد على العقوبات الأميركية

    لافروف: سنرد على العقوبات الأميركية

    أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا سترد على العقوبات الأميركية الجديدة ضدها انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، مضيفا إن وزارته تقترح طرد 35 ديبلوماسيا أميركياً. وشدد الوزير، في تصريح صحفي، اليوم، على أن الاتهامات التي جاءت العقوبات الأميركية ...المزيد

  • عاصفة تجتاح منطقة نيو إنجلاند شمال شرق أمريكا

    عاصفة تجتاح منطقة نيو إنجلاند شمال شرق أمريكا

     قالت هيئة الأرصاد الأمريكية إن عاصفة شتوية اجتاحت منطقة نيو إنجلاند وتسببت في سقوط ثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية في وقت مبكر اليوم الجمعة، ويتوقع أن يسقط 61 سنتيمترا من الثلوج على بعض المناطق.وبدأ سريان التحذيرات والتنبيهات من العاصفة الشتوية في مناطق ...المزيد

  • مسلمو ألمانيا يناهضون 'الإسلاموفوبيا'

    مسلمو ألمانيا يناهضون "الإسلاموفوبيا"

    أطلق المسلمون في ألمانيا حملة جمع تواقيع عبر الإنترنت لمناهضة الهجمات الاستفزازية التي تستهدفهم. وقال أركان أرسلان، وسادات قيمت، وأوندر دمير، الناطقون باسم 'منصة مكافحة الإسلاموفوبيا'، اليوم الجمعة، إن الهدف من الحملة التي تحمل اسم 'أوقفوا الاستفزازات ضد ...المزيد

  • تعليق البحث عن مفقودين بعد انهيار منجم في ميانمار

    تعليق البحث عن مفقودين بعد انهيار منجم في ميانمار

    أعلنت حكومة ميانمار، اليوم الجمعة، إرجاء عمليات البحث عن عشرات المفقودين، بعد الانزلاقات الأرضية التي أصابت منجم للأحجار الكريمة في شمال البلاد. وأمس الخميس، أعلنت مصادر محلية فقدان ما لايقل عن 30 شخصًا في انزلاقات أرضية طالت منجم لاستخراج أحجار 'اليشم' ...المزيد

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فشل قطاع المرور عن مواجهة الإستهتار والرعونة وغياب المسؤولين- يكتب ...
فشل قطاع المرور عن مواجهة الإستهتار والرعونة ...
أسوأ عهد للمرور اليوم يعيش قطاع المرور اليوم في الكويت بحالة مزرية ومهينة، وللأسف نقول ذلك في ...المزيد
ابتزاز نيابي- يكتب عبدالكريم العنزي
الأثري
ابتزاز نيابي ! عانت البلاد خلال السنوات الأخيرة ولا تزال من تراجع في مجالات التنمية والخدمات ...المزيد
هيا سلمان الشبو تكتب: تطور صناعي.. تخلف بيئي!!
هيا سلمان الشبو تكتب: تطور صناعي.. تخلف بيئي!!
نحن دائماً نهتم بالغرب وتطورهم الصناعي، ولكننا لا نهتم بتطورهم البيئي، فنحن مهتمون بتطور الصناعه ...المزيد
وهج بدر تكتب: تلوث بيئتنا الجميله
وهج بدر تكتب: تلوث بيئتنا الجميله
تتعرض بيئتنا الجميله الئ الكثير من انواع التلوث مثل تلوث الهواء والماء والضوضاء الذي يسبب الاذى ...المزيد

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