الدليل الإعلاني

الجريدة
العزب: سنراجع شبهات «مجلس الدولة»
في خطوة اعتبرها مراقبون نسفاً لـ«قانون يعقوب»، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمةد. فالح العزب أنه يتبنى مشروع «مجلس الدولة» كمبدأ، وليس المشروع الذي تمت ...المزيد
كدت وزارة الخارجية الكويتية أن الإعلان التحذيري حول التهديدات الإرهابية في الكويت المنشور على موقع وزارة الخارجية البريطانية يصدر بشكل روتيني لمنطقة الشرق الأوسط ومعظم الدول الأوروبية.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي لوكالة الأنباء ...المزيد
قال الدكتور أحمد بدوي رئيس الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنَّ زلزالًا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مركزه الصحراء الشرقية رصدته الشبكة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم، شعر به سكان محافظات الإسماعيلية، ...المزيد
آل بوخمسين .. طوبى لكم رغم أنف الطائفيين
فيحان العازمي
أمور غريبة تحدث في بلادي الكويت ، لايستطيع المرء أن يفهمها حتى لو كان مطلعا ومتابعا للأحداث ، أمور لاتستقيم مع المنطق والعقل ، أحدث هذه الأمور الغريبة ماحدث من هجمة شرسة في الأيام الأخيرة طالت العم ...المزيد
عاد إلى وطنه، ولكن بعد إنجاز وسجال في دهاليز منظمة الثقافة العالمية (يونيسكو)، على خلفية تبني قضايا؛ مثل «القدس واللغة العربية»، وأخرى وطنية، كان آخرها «المزمار»، الذي وضع سفير السعودية في «يونيسكو» زياد الدريس أمام فوهة ...المزيد
شهدت محافظة العاصمة يوم امس مطاردة مثيرة تسببت في اتلاف دريتين ومحاولة دهس ملازم في دويات العاصمة , وانتهت المطاردة بضبط مواطنين احداهما مطلوب للسجن 12 عاما كما عثر في مركبة المتهمين علي مواد مسكرة وادوات تعاط , وفي التفاصيل ان حملة لامن ...المزيد
وقّع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مرسومًا تنفيذيًا يتعلق بإلغاء قانون 'الرعاية الصحية بأسعار معقولة' المعروف لدى الرأي العام في الولايات المتحدة باسم 'أوباما كير'، وذلك في أولى خطواته بالبيت الأبيض عقب تنصيبه رسميًا، الجمعة.
وفي بيان صادر عنه، ...المزيد
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، فجر اليوم السبت، إن القرار النهائي بات بيد الشعب، فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، مؤكّدًا احترامه للقرار الشعبي.
جاء ذلك خلال خطاب شكر ألقاه يلدريم أمام النواب في البرلمان التركي عقب إقرار ...المزيد
أعلنت إذاعة موريتانيا اليوم السبت أن الرئيس الجامبي يحيى جامع قرر التنحي عن السلطة للرئيس المنتخب أداما باروا.
وأضافت الإذاعة الموريتانية، التي قطعت بثها لإعلان التنحي، أن الرئيس الجامبي قرر التنحي حقنا للدماء وحفاظا على وحدة أراضي بلاده وتفاديا للتدخل ...المزيد