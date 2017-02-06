الدليل الإعلاني

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6/2/2017 1:38:00 AM

  • أبرز عناوين صحف الاثنين:- استقالة الحمود ...

    من جريدة النهار

    الجريدة وزير الإعلام ينتقم من قيادات «الوطني للثقافة» في خطوة اعتبرها مراقبون انتقاماً من قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أحال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الأمين العام للمجلس الوطني علي اليوحة، ...المزيد

  • 1.1 مليون عاطل في المغرب عام 2016

    1.1 مليون عاطل في المغرب عام 2016

    تراجع معدل البطالة في المغرب خلال العام الماضي إلى 9.4%، مقابل 9.7% في عام 2015. ويظهر من الأرقام المعلنة أن معدلات البطالة بين الخريجين أعلى من الفئات الأخرى. وأفاد التقرير السنوي للمندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية)، الصادر اليوم الأحد، أن عدد ...المزيد

  • وفيات اليوم الأحد 5 فبراير 2017

    وفيات اليوم الأحد 5 فبراير 2017

    صقر إبراهيم حسين الوهيب 71عاماً، شيع، الرجال: العديلية، ق3، ش37، م10، (اليوم الأحد آخر يوم للعزاء)، النساء: بيان، ق13، ش12، م31، ت: 67077175 أحلام سيف جمعة العماني أرملة بدر خالد موسى الزويد 58 عاماً، شيعت، الرجال: فهد الأحمد، ق3، ش307، م9، النساء: ...المزيد

  • محامٍ انتحل صفة طبيب.. وتسبب بموت طفلة

    محامٍ انتحل صفة طبيب.. وتسبب بموت طفلة

    قررت النيابة المصرية حبس محامٍ انتحل صفة طبيب، وتسبب بوفاة طفلة بعد تناولها عقاقير خاطئة. وأمرت نيابة حوادث غرب الكلية برئاسة المستشار، هيثم أبوضيف، وإشراف عبد الرحمن شتلة المحامي العام الأول، إحالة المحامي المذكور إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بانتحال صفة ...المزيد

  • الأزهر: الطلاق الشفوي يقع شرعاً

    الأزهر: الطلاق الشفوي يقع شرعاً

    حسمت هيئة كبار العلماء الجدل الذي انتشر في مصر خلال الآونة الأخيرة حول ظاهرة الطلاق الشفوي حيث أكدت وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.وقالت ...المزيد

  • المركزي:ودائع القطاع الخاص انخفضت ل31 مليار دينار

    المركزي:ودائع القطاع الخاص انخفضت ل31 مليار دينار

     اظهرت ارقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاحد انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» بمقدار 2ر0 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر مسجلا 6ر35 مليار دينار كويتي في حين شهد ارتفاعا على اساس سنوي بمقدار 1ر3 في المئة ...المزيد

  • ثلاثي المجلس الوطني.. إلى التحقيق

    ثلاثي المجلس الوطني.. إلى التحقيق

    أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود، قرارين ، الأول تضمن إيقاف ثلاثة قيادييين عن العمل للمصلحة العامة لمدة ثلاثة أشهر في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وهم علي اليوحه الأمين العام، ومحمد العسعوسي الأمين العام ...المزيد

  • بين قرارات ترامب والعنف الجهادي..يكتب د. شفيق ...

    بين قرارات ترامب والعنف الجهادي..يكتب د. شفيق ...

    بناء الجدران، تصنيف المجتمعات، منع رعايا 7 دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة بمن فيهم الأطفال وكبار السن والمعاقون والمرضى تمثل بمجملها سياسات أمر بها الرئيس ترامب. هذا الاسلوب الذي قاده الرئيس الأميركي هو الاقرب للأسرلة (نسبة لإسرائيل)، والأسرلة ...المزيد

  • 11 مليون عانس في الجزائر

    11 مليون عانس في الجزائر

    كشفت إحصاءات عن زيادة عدد النساء غير المتزوجات في الجزائر بنحو 200 ألف سنويا، حيث ارتفع عددهن إلى 11 مليون امرأة عانس، وهو الرقم الذي يفوق عدد سكان 5 دول عربية، وفقا لتقارير صحفية. وأوضحت صحيفة 'النهار الجديد' الجزائرية، أن معدل العنوسة في البلاد على النحو ...المزيد

  • عصام الحضري يثير جدلا داخل الاوقاف المصرية

    عصام الحضري يثير جدلا داخل الاوقاف المصرية

    قررت وزارة الأوقاف المصرية التحقيق مع إمام مسجد بمدينة السويس شرق البلاد بسبب حديثه خلال خطبة الجمعة عن حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري. وقرر الدكتور إبراهيم جمعة، مدير مديرية أوقاف السويس، إحالة محمد عزت، إمام مسجد التوبة للتحقيق بسبب حديثه عن ...المزيد

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نايف شرار يكتب: أفريقيا قارتي ... وهي أيضا بيتي
نايف شرار يكتب: أفريقيا قارتي ... وهي أيضا بيتي
  يعتبر خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس أمام القادة الافارقة بقمة الاتحاد ...المزيد
‏تحيا مصر .. يكتب ناصرالراقع
‏تحيا مصر .. يكتب ناصرالراقع
‏‏مهد الحضارات أم الدنيا كلمه دانت من الحقيقه والواقع حضارات أنسانيه وثقافيه أبتدعها أبن ...المزيد
إيقاف الرياضة واستجواب الحمود
إيقاف الرياضة واستجواب الحمود
مخطئ من يختزل الرياضه الكويتيه في كرة القدم فقط بل هناك عشرات الألعاب التي يتفوق بها أبناؤنا على ...المزيد
ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان تركيا يكفي أن تذكر اسم هذه البلد الجميل ليتراءى الى ذهنك صور جمال الطبيعه ...المزيد

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