الدليل الإعلاني

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1/2/2017 11:13:00 PM

  • وفيات 1 فبراير 2017

    وفيات 1 فبراير 2017

    مشاري عبدالوهاب الفارس 71 عاما، شيع، الرجال: الشامية، ق5، ش55، م1 (ديوان الفارس)، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش أحمد الهندي، م27، ت: 99677765، 66655575 سبيكة محمد إبراهيم الفيز أرملة محمد عبدالله الحمادي 92 عاما، شيعت، الر جال: غرب مشرف، ق2، ش202، ...المزيد

  • بنجلاديش تعتزم نقل مسلمي الروهينجا إلى جزيرة نائية

    بنجلاديش تعتزم نقل مسلمي الروهينجا إلى جزيرة نائية

    تداولت وسائل إعلام دولية اليوم الأربعاء، أنباء عن خطة للحكومة البنجالية لنقل آلاف من مسلمي الروهينجا الموجودين في البلاد إلى إحدى الجزر النائية في خليج البنجال. وذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية، نقلًا عن مجلس الوزراء البنجالي، حسب 'الأناضول'، أنَّ ...المزيد

  • سلسلة غارات مكثفة للتحالف في الحديدة وصنعاء

    سلسلة غارات مكثفة للتحالف في الحديدة وصنعاء

    كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية، اليوم الأربعاء، ضد مواقع عسكرية وأهداف مفترضة لمسلحي جماعة 'أنصار الله' (الحوثيين) وحلفائهم الموالين للمخلوع علي عبدالله صالح، في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، بالإضافة إلى أهداف متفرقة في محيط العاصمة ...المزيد

  • لجنة برلمانية تدعو إلى بناء سجون جديدة في مصر

    لجنة برلمانية تدعو إلى بناء سجون جديدة في مصر

    دعت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، إلى بناء عدد من السجون الجديدة، بهدف استيعاب الأعداد الضخمة من المعتقلين داخل السجون الحالية، وحُسن معاملة أُسرهم خلال الزيارات، فضلاً عن استخدام تقنية 'الفيديو كونفرانس' لنقل وقائع المحاكمة، وكذا نقل ...المزيد

  • مصر: المركزي تلقى 4 مليارات دولار حصيلة إصدار ...

    مصر: المركزي تلقى 4 مليارات دولار حصيلة إصدار ...

    أشار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الى أن بلاده تلقت أربعة مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية، وفق ما نقلت عنه صحيفة «الشروق». ولم يوضح عامر متى وصلت حصيلة السندات بالضبط. وإذا كانت حصيلة السندات وصلت أمس ودخلت بالكامل إلى ...المزيد

  • تداعيات.. سلمان طااااااار

    تداعيات.. سلمان طااااااار

    دعا النائب الحميدي السبيعي سمو رئيس مجلس الوزراء ان يرفع الحرج عن وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة سلمان الحمود بعدم حضور الجلسة المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة به ورحيله، مشيداً بالوقت ذاته بـ'الإدارة الرائعة للرئيس مرزوق الغانم لجلسة الاستجواب والتي ...المزيد

  • ‏#نيو_كويت

    ‏#نيو_كويت

    مع إعلان الحكومة ورئيسها الشيخ جابر المبارك عن ما يسمى برؤية الكويت 2035 وتدشين حملة 'نيو كويت' وطرح مشاريع جديدة خلال حفل ضخم مساء الأثنين، كان لذلك محل انتقادات ساخرة في مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة في موقع تويتر حيث يمثل شعبية كبيرة لدى المواطنين ...المزيد

  • رأي الآن | فشل ذريع لسلمان الحمود

    رأي الآن | فشل ذريع لسلمان الحمود

    شكلت تصريحات وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود في نهاية جلسة استجوابه من خلال إقحامه بمقام سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه فشلا جديدا يضاف إلى سجله المتخم بالفشل في أداءه الحكومي، وبدلا من أن يرد على المستجوبين، حاول من خلال أسلوب رخيص ...المزيد

  • استجواب ساخن

    استجواب ساخن

    في جلسة ساخنة شهد مجلس الأمة مناقشة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وشهد ختام الإستجواب تقديم طلب طرح الثقة بالوزير الحمود موقع من قبل عشرة نواب ...المزيد

  • 11.4 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين ...

    11.4 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين ...

    في ظل توقعات بتعاظم التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل خلال العام 2016 حوالي 11.4 مليار دولار. وحسب المعطيات التي كشف عنها كبار مسؤولي وزارة الخارجية في تل أبيب، فقد تبين أن قيمة الصادرات الإسرائيلية للصين في العام ...المزيد

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‏تحيا مصر .. يكتب ناصرالراقع
‏تحيا مصر .. يكتب ناصرالراقع
‏‏مهد الحضارات أم الدنيا كلمه دانت من الحقيقه والواقع حضارات أنسانيه وثقافيه أبتدعها أبن ...المزيد
إيقاف الرياضة واستجواب الحمود
إيقاف الرياضة واستجواب الحمود
مخطئ من يختزل الرياضه الكويتيه في كرة القدم فقط بل هناك عشرات الألعاب التي يتفوق بها أبناؤنا على ...المزيد
ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان تركيا يكفي أن تذكر اسم هذه البلد الجميل ليتراءى الى ذهنك صور جمال الطبيعه ...المزيد
يوسف علي الكندري يكتب قاعدة الفصل
يوسف علي الكندري يكتب قاعدة الفصل
لكُل إنسان في العالم لديه مشاكل ولا يوجد أحد في الكون لا يخلوا من المشاكل سواء كانت في المنزل أو ...المزيد

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