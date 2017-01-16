الدليل الإعلاني

استدعت وزارة خارجية البحرين، اليوم الإثنين، أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق لدى المملكة، وطالبت 'بنقل الاستياء إلى الحكومة العراقية'، بعد قيام الخارجية العراقية ونوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق بانتقاد حكم قضائي والتدخل في شؤون البلاد.
وقال بيان ...المزيد
عقد مجلس الوزراءاجتماعه الأسبوعي بعد ظهراليوم الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في ...المزيد
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وتؤكد استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل البحر الأحمر الشمالي.
وتفيد تقارير بأن قوات الأمن تمنع الصحفيين ...المزيد
نقلت جثة شاب بدون ٢٧ عاما الي الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاته وسط وجود شبهة جنائية وراء مصرعه ،وقال مصدر ان الشاب ابلغت اسرته عن وفاته في منزل العائلة في منطقة سعد العبدالله ،من جهة اخري لقيت وافدة اسيوية تعمل خادمة مصرعها اثر ...المزيد
ابطلت محكمة الاستئناف اليوم حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم الشيخ عثمان الخميس مبلغ 20 ألف دينار وقضت ببراءته من تهمة ازدراء المذهب الشيعي وكانت النيابة العامة قد وجهت للشبخ تهم الحض على ازدراء فئة من فئات المجتمع المنتمين للمذهب الشيعي ...المزيد
الجريدة
استجواب شامل للحمود
وسط تعهُّد بتقديم مستندات مهمة عند مناقشته وعودة رفع «اللاءات»، تقدّم النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين باستجوابهم لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، متضمناً أربعة ...المزيد
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إقامة تقييم لمخرجاتها للسنوات من ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٥ ، حيث يحتوي التقييم يحتوي مقياسين ، الاول موجه لخريجي الهيئة للسنوات المشار إليها ، والثاني موجه للمسئولين عن ...المزيد
قدم النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين صحيفة استجواب وزير الشباب والإعلام الشيخ سلمان الحمود، وتضمنت اربعة محاور، المحور الأول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت والمحور الثاني: التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة ...المزيد
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة ألمانية (يورو وينكس) اضطراريا في مطار الكويت الدولي بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة منصور الهاشمي لوكالة الأنباء الكويتية ...المزيد