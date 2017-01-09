الدليل الإعلاني

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9/1/2017 11:53:01 PM

  • الاتحاد الأوروبي:12 مليون يورو لمعالجة ...

    الاتحاد الأوروبي:12 مليون يورو لمعالجة ...

    أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي خصص 12 مليون يورو لمعالجة مشكلة الجوع المتزايدة في اليمن. وقالت المنظمة الأممية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم: إن '14 مليون شخص(من أصل نحو 26 مليون) يعانون ...المزيد

  • مصر.. معاقبة 65 مدنيًا بأحكام عسكرية تصل لـ المؤبد

    مصر.. معاقبة 65 مدنيًا بأحكام عسكرية تصل لـ المؤبد

    قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 65 مدنيًا، بأحكام متفاوتة بين السجن المؤبد (25 عامًا) و5 سنوات، وبراءة 33 آخرين، في قضية 'عنف'، وفق مصدر قانوني. وقال المحامي علي أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن 'المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة ...المزيد

  • رئيس الوزراء بساحل العاج يقدّم استقالته

    رئيس الوزراء بساحل العاج يقدّم استقالته

    قدّم رئيس الوزراء في كوت ديفوار (ساحل العاج)، دانيال كابلان دونكان، اليوم الإثنين، استقالته وحكومته، في أعقاب اجتماع مع الرئيس الحسن واتارا. وحسب مراسل الأناضول، فإن الإستقالة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم بالقصر الرئاسي في ...المزيد

  • وفيات الإثنين 9 يناير 2017

    وفيات الإثنين 9 يناير 2017

    حياة حمود سيف الختلان زوجة سالم شافي سالم كايد الشافي 60 عاماً، شيعت، الرجال: الفيحاء، ق8، ش87، م18، النساء: مبارك الكبير، ق5، ش3، م53، ت: 55574447 شيماء عيسى إسماعيل بهزاد 35 عاماً، شيعت، حسينية البلوش، الجابرية، ت: 99012179 محمد أحمد راشد الرمح 54 ...المزيد

  • أردوغان: اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا فرصة ...

    أردوغان: اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا فرصة ...

    أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا فرصة مهمة للغاية رغم هشاشته، والانتهاكات العديدة له. جاء ذلك في كلمة له خلال إقامته مأدبة طعام على شرف السفراء الأتراك في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، في إطار المؤتمر السنوي التاسع ...المزيد

  • الصين تحاكم 48 مسؤولاً سابقاً

    الصين تحاكم 48 مسؤولاً سابقاً

    قالت النيابة الشعبية العليا الصينية، ان البلاد بدأت إجراءات دعوى قضائية ضد 48 مسؤولا سابقا على مستوى المقاطعة (مستوى الوزراء) أو أعلى . واوضحت النيابة الشعبية العليا، ان من بين هؤلاء المسؤولين السابقين، نائب الرئيس السابق لأعلى هيئة استشارية سياسية في ...المزيد

  • العمل الخيري والتطوعي في المناهج

    العمل الخيري والتطوعي في المناهج

    قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وبناء أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتقديراً من سموه لأهمية العمل الإنساني والخيري ، وانطلاقاً من الدور التاريخي الذي تقوم به دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي قررإدخال العمل الخيري والتطوعي ...المزيد

  • الضباب يلف أجواء الكويت

    الضباب يلف أجواء الكويت

     توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود إنخفاض فى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وتتحسن فى وقت لاحق والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.   أما ليلاً فيسود طقس  بارد والرياح جنوبية شرقية تتحول الى ...المزيد

  • تهديدات بمواقع إرهابية ضد الكويت

    تهديدات بمواقع إرهابية ضد الكويت

    في الوقت الذي اكد مصدر امني في حديثه مع alaan عدم توقيف اي خلايا ارهابية في غضون الفترة الماضية، قال المصدر ان تشديد الاجراءات حول منشآت ...المزيد

  • وفاة الرئيس الايراني الاسبق هاشمي رفسنجاني

    وفاة الرئيس الايراني الاسبق هاشمي رفسنجاني

    قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية إن الرئيس الاسبق علي اكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان نقل الى المستشفى في طهران الاحد 'لاصابته بعارض قلبي'، قد توفي. وقالت الوكالة في خبر مقتضب في وقت سابق إن 'آية الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني ادخل المستشفى قبل نحو ساعة ...المزيد

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إيمان حيات :رحلة الحرية!
إيمان حيات :رحلة الحرية!
سعادة المجتمع تكمن بسعادة الفرد والتي تنعكس إيجابيا على رقي وازدهار الوطن. نعيش الساعات والأيام ...المزيد
خالد الحسن يكتب: الشدادية..الوقت حلاَل المشاكل
خالد الحسن يكتب: الشدادية..الوقت حلاَل المشاكل
منذ أكثر من 18 عام والحركة المرورية في شوارع الكويت تزداد سوأً , ازدحام واختناقات مرورية حوادث ...المزيد
فشل قطاع المرور عن مواجهة الإستهتار والرعونة وغياب المسؤولين- يكتب ...
فشل قطاع المرور عن مواجهة الإستهتار والرعونة ...
أسوأ عهد للمرور اليوم يعيش قطاع المرور اليوم في الكويت بحالة مزرية ومهينة، وللأسف نقول ذلك في ...المزيد
ابتزاز نيابي- يكتب عبدالكريم العنزي
الأثري
ابتزاز نيابي ! عانت البلاد خلال السنوات الأخيرة ولا تزال من تراجع في مجالات التنمية والخدمات ...المزيد

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