الدليل الإعلاني

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4/2/2017 5:43:00 AM

  • أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب: إيران تلعب ...

    من الجريدة

    الجريدة ترامب: إيران تلعب بالنار ولست طيباً مثل أوباما في أول ترجمة لتشددها مع طهران، فرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على 13 فرداً و12 كياناً إيرانياً يتمركز بعضهم في الإمارات ولبنان والصين ويرتبطون خصوصاً ببرنامج الصواريخ البالستية.بلغ التوتر ذروته بين ...المزيد

  • وفيات اليوم الجمعة 3 فبراير 2017

    وفيات اليوم الجمعة 3 فبراير 2017

    • أحمد محمد علي كاظم، 35 عاما، (شيع)، الرجال: حسينية سيد عمران (الدسمة)، تلفون: 69975566، النساء: العدان، ق2، ش56، م1• نوف عبد الله محسن شليويح العجمي، 30 عاما، (شيعت)، العزاء اقتصر على المقبرة، تلفون: 55069688• نادرة عبدالله الضعيفي، زوجة: ...المزيد

  • ترامب⁩: ⁧إيران⁩ تلعب بالنار ...

    ترامب⁩: ⁧إيران⁩ تلعب بالنار ...

    قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران لا تقدر كم كان الرئيس أوباما طيبا معها، مؤكداً أنه لن يكون هكذا. وغرد ترامب اليوم عبر تويتر قائلاً: إيران تلعب بالنار - لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيبا معهم. لن أكون هكذاالمزيد

  • رئيس أنجولا: لن أخوض انتخابات 2017‭‬

    رئيس أنجولا: لن أخوض انتخابات 2017‭‬

    قال الرئيس الأنجولي خوسيه إدواردو دوس سانتوس اليوم الجمعة إنه لن يخوض الانتخابات التي ستجرى العام الحالي منهيا حكمه المستمر منذ 38 عاما. وأضاف أن وزير الدفاع جواو لورينكو سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة في أغسطس مرشحا عن حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا ...المزيد

  • عقوبات إضافية على كيانات إيرانية اليوم

    عقوبات إضافية على كيانات إيرانية اليوم

    نقلت وكالة 'رويترز' الخميس عن مصادر مطلعة قولها إنه 'من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الكيانات الإيرانية يوم الجمعة' ردا على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران مؤخرا، لكنها أوضحت أنها ستطبق 'بطريقة لا تنتهك الاتفاق النووي ...المزيد

  • حريق احتجز عائلة في القادسية

    حريق احتجز عائلة في القادسية

    احتجز حريقاً اندلع في منزل بمنطقة القادسية عائلة مكونة من خمسة أشخاص وذلك مساء يوم امس الخميس ، وفي التفاصيل انه ورد بلاغاً الى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء في تمام الساعة ١٠:١٥ مساءً يفيد عن اندلاع حريق منزل بمنطقة القادسية ، ...المزيد

  • واشنطن: جدار المكسيك 'سينجز' في عامين

    واشنطن: جدار المكسيك "سينجز" في عامين

    أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي ،مساء الأربعاء، أن الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك سينجز في عامين. وقال الجنرال المتقاعد:'سيشيد الجدار أولا في الأمكنة الضرورية، ثم سينجز على طول الحدود. أراه على هذا النحو. آمل فعلا بأن ينجز ذلك في ...المزيد

  • إقالة رئيس المخابرات بكوريا الشمالية

    إقالة رئيس المخابرات بكوريا الشمالية

    أقال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، رئيس جهاز المخابرات بتهمة إساءة استخدام السلطة، وفقاً لما قالته وزارة التوحيد الكورية الجنوبية. ونقلت وكالة 'يونهاب' الكورية الجنوبية عن مصادر مطلعة على شؤون كوريا الشمالية، قولها إن 'وزير أمن الدولة كيم وون هونج، ...المزيد

  • الصين: مشروع 'طريق الحرير' سيتصدى للانعزالية

    الصين: مشروع "طريق الحرير" سيتصدى للانعزالية

    قال أكبر دبلوماسي صيني إن مشروع 'طريق الحرير' سيساعد في تعزيز التعاون الدولي في وقت يتنامي فيه خطر الانعزالية. وقال رئيس مجلس الدولة يانغ جيه تشي، في تصريحات نشرتها صحيفة 'تشاينا ديلي' الرسمية اليوم الجمعة، إن مبادرة 'حزام واحد طريق واحد' التي تدعو لإقامة ...المزيد

  • فرنسا: إطلاق النار على مسلح حاول دخول متحف اللوفر

    فرنسا: إطلاق النار على مسلح حاول دخول متحف اللوفر

    أشار رئيس وزراء فرنسا الى أن هجوم اللوفر عمل إرهابي على ما يبدو. قال رئيس شرطة باريس إننا 'لم نعثر على متفجرات في حقيبة المهاجم' الذي حاول دخول متحف اللوفر وبحوزته حقيبة وسلاح أبيض.وأضاف إننا 'نعتقد أن المهاجم تصرف بشكل منفرد لكننا اعتقلنا شخصاً آخر بسبب ...المزيد

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