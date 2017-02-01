الدليل الإعلاني

تداولت وسائل إعلام دولية اليوم الأربعاء، أنباء عن خطة للحكومة البنجالية لنقل آلاف من مسلمي الروهينجا الموجودين في البلاد إلى إحدى الجزر النائية في خليج البنجال.
وذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية، نقلًا عن مجلس الوزراء البنجالي، حسب 'الأناضول'، أنَّ ...المزيد
كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية، اليوم الأربعاء، ضد مواقع عسكرية وأهداف مفترضة لمسلحي جماعة 'أنصار الله' (الحوثيين) وحلفائهم الموالين للمخلوع علي عبدالله صالح، في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، بالإضافة إلى أهداف متفرقة في محيط العاصمة ...المزيد
دعت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، إلى بناء عدد من السجون الجديدة، بهدف استيعاب الأعداد الضخمة من المعتقلين داخل السجون الحالية، وحُسن معاملة أُسرهم خلال الزيارات، فضلاً عن استخدام تقنية 'الفيديو كونفرانس' لنقل وقائع المحاكمة، وكذا نقل ...المزيد
أشار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الى أن بلاده تلقت أربعة مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية، وفق ما نقلت عنه صحيفة «الشروق».
ولم يوضح عامر متى وصلت حصيلة السندات بالضبط.
وإذا كانت حصيلة السندات وصلت أمس ودخلت بالكامل إلى ...المزيد
دعا النائب الحميدي السبيعي سمو رئيس مجلس الوزراء ان يرفع الحرج عن وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة سلمان الحمود بعدم حضور الجلسة المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة به ورحيله، مشيداً بالوقت ذاته بـ'الإدارة الرائعة للرئيس مرزوق الغانم لجلسة الاستجواب والتي ...المزيد
مع إعلان الحكومة ورئيسها الشيخ جابر المبارك عن ما يسمى برؤية الكويت 2035 وتدشين حملة 'نيو كويت' وطرح مشاريع جديدة خلال حفل ضخم مساء الأثنين، كان لذلك محل انتقادات ساخرة في مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة في موقع تويتر حيث يمثل شعبية كبيرة لدى المواطنين ...المزيد
شكلت تصريحات وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود في نهاية جلسة استجوابه من خلال إقحامه بمقام سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه فشلا جديدا يضاف إلى سجله المتخم بالفشل في أداءه الحكومي، وبدلا من أن يرد على المستجوبين، حاول من خلال أسلوب رخيص ...المزيد
في جلسة ساخنة شهد مجلس الأمة مناقشة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وشهد ختام الإستجواب تقديم طلب طرح الثقة بالوزير الحمود موقع من قبل عشرة نواب ...المزيد
في ظل توقعات بتعاظم التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل خلال العام 2016 حوالي 11.4 مليار دولار.
وحسب المعطيات التي كشف عنها كبار مسؤولي وزارة الخارجية في تل أبيب، فقد تبين أن قيمة الصادرات الإسرائيلية للصين في العام ...المزيد