الدليل الإعلاني

الجريدة
ترامب: إيران تلعب بالنار ولست طيباً مثل أوباما
في أول ترجمة لتشددها مع طهران، فرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على 13 فرداً و12 كياناً إيرانياً يتمركز بعضهم في الإمارات ولبنان والصين ويرتبطون خصوصاً ببرنامج الصواريخ البالستية.بلغ التوتر ذروته بين ...المزيد
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران لا تقدر كم كان الرئيس أوباما طيبا معها، مؤكداً أنه لن يكون هكذا.
وغرد ترامب اليوم عبر تويتر قائلاً: إيران تلعب بالنار - لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيبا معهم. لن أكون هكذاالمزيد
قال الرئيس الأنجولي خوسيه إدواردو دوس سانتوس اليوم الجمعة إنه لن يخوض الانتخابات التي ستجرى العام الحالي منهيا حكمه المستمر منذ 38 عاما. وأضاف أن وزير الدفاع جواو لورينكو سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة في أغسطس مرشحا عن حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا ...المزيد
نقلت وكالة 'رويترز' الخميس عن مصادر مطلعة قولها إنه 'من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الكيانات الإيرانية يوم الجمعة' ردا على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران مؤخرا، لكنها أوضحت أنها ستطبق 'بطريقة لا تنتهك الاتفاق النووي ...المزيد
احتجز حريقاً اندلع في منزل بمنطقة القادسية عائلة مكونة من خمسة أشخاص وذلك مساء يوم امس الخميس ، وفي التفاصيل انه ورد بلاغاً الى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء في تمام الساعة ١٠:١٥ مساءً يفيد عن اندلاع حريق منزل بمنطقة القادسية ، ...المزيد
أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي ،مساء الأربعاء، أن الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك سينجز في عامين. وقال الجنرال المتقاعد:'سيشيد الجدار أولا في الأمكنة الضرورية، ثم سينجز على طول الحدود. أراه على هذا النحو. آمل فعلا بأن ينجز ذلك في ...المزيد
أقال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، رئيس جهاز المخابرات بتهمة إساءة استخدام السلطة، وفقاً لما قالته وزارة التوحيد الكورية الجنوبية. ونقلت وكالة 'يونهاب' الكورية الجنوبية عن مصادر مطلعة على شؤون كوريا الشمالية، قولها إن 'وزير أمن الدولة كيم وون هونج، ...المزيد
قال أكبر دبلوماسي صيني إن مشروع 'طريق الحرير' سيساعد في تعزيز التعاون الدولي في وقت يتنامي فيه خطر الانعزالية. وقال رئيس مجلس الدولة يانغ جيه تشي، في تصريحات نشرتها صحيفة 'تشاينا ديلي' الرسمية اليوم الجمعة، إن مبادرة 'حزام واحد طريق واحد' التي تدعو لإقامة ...المزيد
أشار رئيس وزراء فرنسا الى أن هجوم اللوفر عمل إرهابي على ما يبدو.
قال رئيس شرطة باريس إننا 'لم نعثر على متفجرات في حقيبة المهاجم' الذي حاول دخول متحف اللوفر وبحوزته حقيبة وسلاح أبيض.وأضاف إننا 'نعتقد أن المهاجم تصرف بشكل منفرد لكننا اعتقلنا شخصاً آخر بسبب ...المزيد