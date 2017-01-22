الدليل الإعلاني

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22/1/2017 6:06:00 AM

  • أبرز عناوين صحف الأحد:- اليمين الشعبوي ...

    من الجريدة

      الجريدة العزب: سنراجع شبهات «مجلس الدولة» في خطوة اعتبرها مراقبون نسفاً لـ«قانون يعقوب»، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمةد. فالح العزب أنه يتبنى مشروع «مجلس الدولة» كمبدأ، وليس المشروع الذي تمت ...المزيد

  • لندن تحذر من إرهاب محتمل في الكويت

    لندن تحذر من إرهاب محتمل في الكويت

    كدت وزارة الخارجية الكويتية أن الإعلان التحذيري حول التهديدات الإرهابية في الكويت المنشور على موقع وزارة الخارجية البريطانية يصدر بشكل روتيني لمنطقة الشرق الأوسط ومعظم الدول الأوروبية. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي لوكالة الأنباء ...المزيد

  • مصر.. زلزال يهز عدة محافظات

    مصر.. زلزال يهز عدة محافظات

    قال الدكتور أحمد بدوي رئيس الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنَّ زلزالًا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مركزه الصحراء الشرقية رصدته الشبكة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم، شعر به سكان محافظات الإسماعيلية، ...المزيد

  • وفيات اليوم السبت 21 يناير 2017

    وفيات اليوم السبت 21 يناير 2017

    • حصه أحمد السليم، أرملة: ناصر يوسف الشاهين الطراروة، 92 عاما، (شيعت)، رجال: القرين، ق4، ش22، م9، تلفون: 99647335، نساء: القادسية، ق4، ش45، م13، تلفون: 99615978 • ثامر مفرح الخميلي الرشيدي، 73 عاما، (شيع)، الرحاب، ق3، ش22، م18، تلفون: 99888469، ...المزيد

  • آل بوخمسين .. طوبى لكم رغم أنف الطائفيين

    آل بوخمسين .. طوبى لكم رغم أنف الطائفيين

    آل بوخمسين .. طوبى لكم رغم أنف الطائفيين فيحان العازمي أمور غريبة تحدث في بلادي الكويت ، لايستطيع المرء أن يفهمها حتى لو كان مطلعا ومتابعا للأحداث ، أمور لاتستقيم مع المنطق والعقل ، أحدث هذه الأمور الغريبة ماحدث من هجمة شرسة في الأيام الأخيرة طالت العم ...المزيد

  • باي باي باريس!

    باي باي باريس!

    عاد إلى وطنه، ولكن بعد إنجاز وسجال في دهاليز منظمة الثقافة العالمية (يونيسكو)، على خلفية تبني قضايا؛ مثل «القدس واللغة العربية»، وأخرى وطنية، كان آخرها «المزمار»، الذي وضع سفير السعودية في «يونيسكو» زياد الدريس أمام فوهة ...المزيد

  • إتلاف دوريتين في مطاردة هوليودية

    إتلاف دوريتين في مطاردة هوليودية

    شهدت محافظة العاصمة يوم امس مطاردة مثيرة تسببت في اتلاف دريتين ومحاولة دهس ملازم في دويات العاصمة , وانتهت المطاردة  بضبط مواطنين  احداهما مطلوب للسجن 12 عاما كما عثر في مركبة المتهمين علي مواد مسكرة وادوات تعاط , وفي التفاصيل ان حملة لامن ...المزيد

  • ترامب يلغي 'أوباما كير'

    ترامب يلغي "أوباما كير"

    وقّع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مرسومًا تنفيذيًا يتعلق بإلغاء قانون 'الرعاية الصحية بأسعار معقولة' المعروف لدى الرأي العام في الولايات المتحدة باسم 'أوباما كير'، وذلك في أولى خطواته بالبيت الأبيض عقب تنصيبه رسميًا، الجمعة. وفي بيان صادر عنه، ...المزيد

  • يلدريم: تغيير نظام الحكم في يد الشعب التركي

    يلدريم: تغيير نظام الحكم في يد الشعب التركي

    قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، فجر اليوم السبت، إن القرار النهائي بات بيد الشعب، فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، مؤكّدًا احترامه للقرار الشعبي. جاء ذلك خلال خطاب شكر ألقاه يلدريم أمام النواب في البرلمان التركي عقب إقرار ...المزيد

  • إذاعة موريتانيا: الرئيس الجامبي يتنحى عن السلطة

    إذاعة موريتانيا: الرئيس الجامبي يتنحى عن السلطة

    أعلنت إذاعة موريتانيا اليوم السبت أن الرئيس الجامبي يحيى جامع قرر التنحي عن السلطة للرئيس المنتخب أداما باروا. وأضافت الإذاعة الموريتانية، التي قطعت بثها لإعلان التنحي، أن الرئيس الجامبي قرر التنحي حقنا للدماء وحفاظا على وحدة أراضي بلاده وتفاديا للتدخل ...المزيد

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ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان تركيا يكفي أن تذكر اسم هذه البلد الجميل ليتراءى الى ذهنك صور جمال الطبيعه ...المزيد
يوسف علي الكندري يكتب قاعدة الفصل
يوسف علي الكندري يكتب قاعدة الفصل
لكُل إنسان في العالم لديه مشاكل ولا يوجد أحد في الكون لا يخلوا من المشاكل سواء كانت في المنزل أو ...المزيد
إيمان حيات :رحلة الحرية!
إيمان حيات :رحلة الحرية!
سعادة المجتمع تكمن بسعادة الفرد والتي تنعكس إيجابيا على رقي وازدهار الوطن. نعيش الساعات والأيام ...المزيد
خالد الحسن يكتب: الشدادية..الوقت حلاَل المشاكل
خالد الحسن يكتب: الشدادية..الوقت حلاَل المشاكل
منذ أكثر من 18 عام والحركة المرورية في شوارع الكويت تزداد سوأً , ازدحام واختناقات مرورية حوادث ...المزيد

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