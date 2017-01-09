الدليل الإعلاني

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي خصص 12 مليون يورو لمعالجة مشكلة الجوع المتزايدة في اليمن.
وقالت المنظمة الأممية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم: إن '14 مليون شخص(من أصل نحو 26 مليون) يعانون ...المزيد
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 65 مدنيًا، بأحكام متفاوتة بين السجن المؤبد (25 عامًا) و5 سنوات، وبراءة 33 آخرين، في قضية 'عنف'، وفق مصدر قانوني.
وقال المحامي علي أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن 'المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة ...المزيد
قدّم رئيس الوزراء في كوت ديفوار (ساحل العاج)، دانيال كابلان دونكان، اليوم الإثنين، استقالته وحكومته، في أعقاب اجتماع مع الرئيس الحسن واتارا.
وحسب مراسل الأناضول، فإن الإستقالة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم بالقصر الرئاسي في ...المزيد
حياة حمود سيف الختلان زوجة سالم شافي سالم كايد الشافي 60 عاماً، شيعت، الرجال: الفيحاء، ق8، ش87، م18، النساء: مبارك الكبير، ق5، ش3، م53، ت: 55574447
شيماء عيسى إسماعيل بهزاد 35 عاماً، شيعت، حسينية البلوش، الجابرية، ت: 99012179
محمد أحمد راشد الرمح 54 ...المزيد
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا فرصة مهمة للغاية رغم هشاشته، والانتهاكات العديدة له.
جاء ذلك في كلمة له خلال إقامته مأدبة طعام على شرف السفراء الأتراك في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، في إطار المؤتمر السنوي التاسع ...المزيد
قالت النيابة الشعبية العليا الصينية، ان البلاد بدأت إجراءات دعوى قضائية ضد 48 مسؤولا سابقا على مستوى المقاطعة (مستوى الوزراء) أو أعلى .
واوضحت النيابة الشعبية العليا، ان من بين هؤلاء المسؤولين السابقين، نائب الرئيس السابق لأعلى هيئة استشارية سياسية في ...المزيد
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وبناء أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتقديراً من سموه لأهمية العمل الإنساني والخيري ، وانطلاقاً من الدور التاريخي الذي تقوم به دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي قررإدخال العمل الخيري والتطوعي ...المزيد
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود إنخفاض فى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وتتحسن فى وقت لاحق والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.
أما ليلاً فيسود طقس بارد والرياح جنوبية شرقية تتحول الى ...المزيد
قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية إن الرئيس الاسبق علي اكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان نقل الى المستشفى في طهران الاحد 'لاصابته بعارض قلبي'، قد توفي.
وقالت الوكالة في خبر مقتضب في وقت سابق إن 'آية الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني ادخل المستشفى قبل نحو ساعة ...المزيد