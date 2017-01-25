الدليل الإعلاني

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26/1/2017 3:08:00 PM

  • مرزوق الخليفة يحذر صالح الفضالة

    مرزوق الخليفة يحذر صالح الفضالة

    قال النائب مرزوق الخليفة: نمى الى علمي ان هناك موظفا في مكتب رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون صالح الفضالة هو الذي يستقبل البدون ويتعامل معهم بتعسف، ويقال انه غير كويتي ويحمل جنسية غير عربية، واذا كان ذلك صحيحا فتلك مصيبة كبيرة. ودعا الخليفة ...المزيد

  • الفساد في البلاد.. يتصاعد

    الفساد في البلاد.. يتصاعد

    أظهر مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية أن الفساد تزايد في الكويت في عام 2016، بعد أن سجلت البلاد تراجعاً من المركز 55 عالمياً في العام الماضي الى المرتبة 75 عالمياً هذا العام، ليكون الفارق 20 مرتبة. بالاضافة الى ذلك، ...المزيد

  • روسيا: الحل العسكري للأزمة السورية .. مستحيل

    روسيا: الحل العسكري للأزمة السورية .. مستحيل

    قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن المشاركين في مفاوضات 'أستانا' التي اختتمت الثلاثاء توصلوا إلى أنه لا حل عسكري للأزمة في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الملك الأردني، عبد الله الثاني، اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، حيث أعرب عن ...المزيد

  • النظام السوري ينتهك الهدنة

    النظام السوري ينتهك الهدنة

    أصيب 5 مدنيين بجروح في غارات جوية نفذتها مقاتلات النظام السوري على بلدة عربين بريف دمشق، في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون أول/ديسمبر الماضي. وقال سراج محمود المسؤول في الدفاع المدني بالبلدة(تابع للمعارضة) للأناضول، إن ...المزيد

  • صحيفة صينية: ليس لأمريكا ما تدافع عنه في بحر ...

    صحيفة صينية: ليس لأمريكا ما تدافع عنه في بحر الصين

    انتقدت صحيفة رسمية صينية تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص الدفاع عن مصالحها في بحر الصين الجنوبي، قائلة إن 'ترامب وفريقه ليس لديهم ما يدافعون عنه في بحر الصين الجنوبي'. واستخدمت صحيفة China Daily الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية، تلك العبارة كعنوان ...المزيد

  • إعدام سبعة أشخاص في الكويت

    إعدام سبعة أشخاص في الكويت

     قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة إنه تم صباح اليوم الاربعاء الموافق 25/1/2017 تنفيذ حكم الاعدام بالسجن المركزي في كل من: 1 - محمد شاها محمد سنوار حسين - بنغلاديشي الجنسية - المحكوم عليه في الجناية رقم 217/2009 حصر نيابة الجهراء (34/2009 الجهراء) ...المزيد

  • الطبطبائي يؤيد المطير باستجواب المبارك

    الطبطبائي يؤيد المطير باستجواب المبارك

    أعلن النائب د.وليد الطبطبائي تأييده للنائب محمد المطير بمساءلة رئيس الوزراء، وقال عبر حسابه على تويتر 'اذا لم تتعاون الحكومة بإلغاء زيادة البنزين والكهرباء وملف الجناسي وموعدنا بعد فبراير للمحاسبة'. وكان النائب محمد المطير أعلن بالأمس انه سيستجوب سمو رئيس ...المزيد

  • مواطنات اعتصمن أمام مجلس الأمة

    مواطنات اعتصمن أمام مجلس الأمة

    شهدت الساحة المقابلة اأمام مجلس الأمة بالأمس تجمع عدد من المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي للتعبير عن احتجاجهن على إيقاف مساعداتهن الاجتماعية تجمعن المواطنات أمام مبنى مجلس الأمة وشاركت في حضور هذا الاعتصام مقرر لجنة شؤون المرأة والأسرة بمجلس ...المزيد

  • د.سهام الفريح تدق ناقوس الخطر

    د.سهام الفريح تدق ناقوس الخطر

    بعد أن صدر قانون الأحداث رقم 111 وأمعنا النظر وفيما جاء في بنوده، دعونا بتكرار إلى إلغائه ، أو على أقل تقدير إلى مراجعة بعض بنوده وخاصة التي تتعارض معارضة صريحة مع ما اجمعت عليه أدبيات العهود والمواثيق العالمية  الخاصة بحقوق الطفل، ولم تأت دعواتنا هذه ...المزيد

  • أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الكويت مركزاً ...

    من الأنباء

    الجريدة الكويت مركزاً إقليمياً للناتو وسط تصاعد تحديات التطرف والإرهاب التي تواجه أمن المنطقة والعالم، دشن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس لأول مرة في تاريخ الخليج العربي، مركزه الإقليمي في الكويت، ضمن مبادرة إسطنبول للتعاون التي تجمع الحلف بدول الخليج، في ...المزيد

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‏تحيا مصر .. يكتب ناصرالراقع
‏تحيا مصر .. يكتب ناصرالراقع
‏‏مهد الحضارات أم الدنيا كلمه دانت من الحقيقه والواقع حضارات أنسانيه وثقافيه أبتدعها أبن ...المزيد
إيقاف الرياضة واستجواب الحمود
إيقاف الرياضة واستجواب الحمود
مخطئ من يختزل الرياضه الكويتيه في كرة القدم فقط بل هناك عشرات الألعاب التي يتفوق بها أبناؤنا على ...المزيد
ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان تركيا يكفي أن تذكر اسم هذه البلد الجميل ليتراءى الى ذهنك صور جمال الطبيعه ...المزيد
يوسف علي الكندري يكتب قاعدة الفصل
يوسف علي الكندري يكتب قاعدة الفصل
لكُل إنسان في العالم لديه مشاكل ولا يوجد أحد في الكون لا يخلوا من المشاكل سواء كانت في المنزل أو ...المزيد

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