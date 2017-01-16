الدليل الإعلاني

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16/1/2017 7:10:00 PM

  • وفيات 16 يناير 2017

    وفيات 16 يناير 2017

    إيمان هادي عوض مسفر بن حلولان العازمي 24 عاماً، شيع، الرجال: القصور، ق2، ش20، م6، النساء: الصباحية، ق2، ش3، م332، ت: 65598555، 99085528 عبدالرزاق علي خليفة الشاهين الغانم 76 عاماً، شيع، الرجال: ديوان الغانم، الفيحاء، ق2، ش20، م11، النساء: النزهة، ق1، ش13، ...المزيد

  • البحرين تستدعي سفير العراق

    البحرين تستدعي سفير العراق

    استدعت وزارة خارجية البحرين، اليوم الإثنين، أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق لدى المملكة، وطالبت 'بنقل الاستياء إلى الحكومة العراقية'، بعد قيام الخارجية العراقية ونوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق بانتقاد حكم قضائي والتدخل في شؤون البلاد. وقال بيان ...المزيد

  • دمج الهيكلة مع هيئة القوى العاملة

    دمج الهيكلة مع هيئة القوى العاملة

    عقد مجلس الوزراءاجتماعه الأسبوعي بعد ظهراليوم الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في ...المزيد

  • صنافير وتيران.. مصريتان

    صنافير وتيران.. مصريتان

    قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وتؤكد استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل البحر الأحمر الشمالي. وتفيد تقارير بأن قوات الأمن تمنع الصحفيين ...المزيد

  • وفاة 'بدون' بظروف غامضة

    وفاة "بدون" بظروف غامضة

        نقلت جثة شاب بدون ٢٧ عاما الي الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاته وسط وجود شبهة جنائية وراء مصرعه ،وقال مصدر ان الشاب ابلغت اسرته عن وفاته في منزل العائلة في منطقة سعد العبدالله ،من جهة اخري لقيت وافدة اسيوية تعمل خادمة مصرعها اثر ...المزيد

  • إلغاء تغريم عثمان الخميس 20 ألف دينار

    إلغاء تغريم عثمان الخميس 20 ألف دينار

    ابطلت محكمة الاستئناف اليوم حكم  محكمة أول درجة القاضي بتغريم الشيخ عثمان الخميس مبلغ 20 ألف دينار وقضت ببراءته من تهمة ازدراء المذهب الشيعي وكانت النيابة العامة قد وجهت للشبخ تهم الحض  على ازدراء فئة من فئات المجتمع المنتمين للمذهب الشيعي ...المزيد

  • أبرز عناوين صحف الإثنين:- استجواب شامل ...

    من الجريدة

    الجريدة استجواب شامل للحمود وسط تعهُّد بتقديم مستندات مهمة عند مناقشته وعودة رفع «اللاءات»، تقدّم النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين باستجوابهم لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، متضمناً أربعة ...المزيد

  • التطبيقي تقيّم مخرجاتها

    التطبيقي تقيّم مخرجاتها

    أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إقامة تقييم لمخرجاتها للسنوات من ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٥ ، حيث يحتوي التقييم يحتوي مقياسين ، الاول موجه لخريجي الهيئة للسنوات المشار إليها ، والثاني موجه للمسئولين عن ...المزيد

  • ثلاثة نواب يستجوبون سلمان الحمود

    ثلاثة نواب يستجوبون سلمان الحمود

      قدم النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين صحيفة استجواب وزير الشباب والإعلام الشيخ سلمان الحمود، وتضمنت اربعة محاور، المحور الأول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت والمحور الثاني: التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة ...المزيد

  • هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في الكويت

    هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في الكويت

    أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة ألمانية (يورو وينكس) اضطراريا في مطار الكويت الدولي بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها. وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة منصور الهاشمي لوكالة الأنباء الكويتية ...المزيد

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ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان تركيا يكفي أن تذكر اسم هذه البلد الجميل ليتراءى الى ذهنك صور جمال الطبيعه ...المزيد
يوسف علي الكندري يكتب قاعدة الفصل
يوسف علي الكندري يكتب قاعدة الفصل
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إيمان حيات :رحلة الحرية!
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خالد الحسن يكتب: الشدادية..الوقت حلاَل المشاكل
خالد الحسن يكتب: الشدادية..الوقت حلاَل المشاكل
منذ أكثر من 18 عام والحركة المرورية في شوارع الكويت تزداد سوأً , ازدحام واختناقات مرورية حوادث ...المزيد

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