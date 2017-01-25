الدليل الإعلاني

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30/1/2017 3:28:00 AM

  • أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير يرفع العلم ...

    من الجريدة

      الجريدة الأمير يرفع العلم في قصر بيان بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، احتفل في قصر بيان صباح أمس بمراسم رفع العلم بمناسبة مرور إحدى عشرة سنة على تولي صاحب السمو أمير البلاد الحكم، والاحتفال بمرور ستة وخمسين عاما على ذكرى الاستقلال، ومرور ...المزيد

  • وفاة والد الفنان ناصر القصبي

    القصبي مع والده الراحل

    انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الفنان ناصر القصبي. وكان قد نعاه بالتغريدة التالية 'الحمدلله .. لله ماأعطى ولله ما أخذ، توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة ياابو عثمان'. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته، ...المزيد

  • منع أسرة سورية من دخول أميركا في فيلادلفيا

    منع أسرة سورية من دخول أميركا في فيلادلفيا

    قالت مصادر في مطار العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد إن أسرة سورية مسيحية من الطائفة الأرثوذكسية أعيدت من مطار فيلادلفيا الدولي بعدما سافرت من لبنان إلى الولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن الأسرة المؤلفة من ستة أفراد منعت من دخول الولايات المتحدة وفقا ...المزيد

  • وفيات اليوم الأحد 29 يناير 2017

    وفيات اليوم الأحد 29 يناير 2017

    سعود محسن عبدالهادي العذاب 64 عاماً، شيع، الرجال: الرقة، ق6، ش 15، م342، النساء: الرقة، ق6، ش 4، م97، ت: 99011072 عبدالعزيز علي سالم محمد 55 عاماً، شيع، الرجال: إشبيلية، ق2، ش 205، خيمة مقابل فرع جمعية 3، النساء: إشبيلية، ق2، ش 202، م32، ت: 66608148، ...المزيد

  • آلاف التوقيعات على عريضة لمنع ترامب من دخول ...

    آلاف التوقيعات على عريضة لمنع ترامب من دخول ...

    جمعت عريضة تطالب بمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من زيارة بريطانيا عشرات الآلاف من التوقيعات، وذلك خلال ساعات قليلة من عرضها على الإنترنت، الأحد. ويزداد عدد الموقعين على العريضة، بشكل مضطرد، على العريضة التي جمعت، حتى كتابة هذه الكلمات، أكثر من 40 ألف ...المزيد

  • الكويت تواصل دعمها للأردن

    الكويت تواصل دعمها للأردن

    تم اليوم في مدينة عمان التوقيع على إتفاقية ثلاثية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك تنمية المدن والقرى بشأن إستغلال مبلغ مقداره أربعة عشر مليوناً ومائة ألف دولار أمريكي من حصيلة المنحة التي خصصتها حكومة ...المزيد

  • أحاديث صحافية عن إصابة بشار الأسد

    أحاديث صحافية عن إصابة بشار الأسد

      منذ أمس حتى صباح اليوم السبت، وأنباء اكتظ بها الإنترنت، تتكرر عن 'إصابة بشار الأسد بجلطة، أو برصاصة من أحد حراسه، أو بمرض طارئ ما، وأنه في أحد المستشفيات' وهي أنباء من نوع يصعب التأكد منه، ونفاها حساب 'فيسبوكي' رسمي باسم 'رئاسة الجمهورية العربية ...المزيد

  • السلطات الأميركية تعتقل لاجئين قدموا إلى أراضيها

    السلطات الأميركية تعتقل لاجئين قدموا إلى أراضيها

    أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الأميركية اعتقلت كل اللاجئين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية جوا اليوم السبت، وذلك بعد يوم من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين. وقال ترمب عقب توقيع القرار أمس إن القرار يمنع دخول من ...المزيد

  • داهم القحطاني يكتب: التركيبة السكانية وأمن الكويت

    داهم القحطاني يكتب: التركيبة السكانية وأمن الكويت

    فيما يتعلق بقضية الخلل في التركيبة السكانية والتي سيناقشها مجلس الأمة الخميس المقبل في جلسة خاصة فهناك بالفعل مشكلة حقيقية تعاني منها ⁧‫الكويت‬⁩ لكن هناك من يحاول تضييعها بالمبالغة في الطرح  وهناك من يحاول تضييعها بتحويلها ...المزيد

  • السلطات العمانية ترحل عشرات الآسيويين

    السلطات العمانية ترحل عشرات الآسيويين

    رحلت السلطات العمانية، عبر مطار مسقط الدولي، اليوم السبت، عشرات من مواطني البلدان الآسيوية، بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، 'قامت شرطة عمان السلطانية بترحيل 38 متسللاً، جميعهم من جنسيات آسيوية (لم تذكرها)، عبر مطار مسقط ...المزيد

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‏تحيا مصر .. يكتب ناصرالراقع
‏تحيا مصر .. يكتب ناصرالراقع
‏‏مهد الحضارات أم الدنيا كلمه دانت من الحقيقه والواقع حضارات أنسانيه وثقافيه أبتدعها أبن ...المزيد
إيقاف الرياضة واستجواب الحمود
إيقاف الرياضة واستجواب الحمود
مخطئ من يختزل الرياضه الكويتيه في كرة القدم فقط بل هناك عشرات الألعاب التي يتفوق بها أبناؤنا على ...المزيد
ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
ناصر العجمي يكتب: رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان تركيا يكفي أن تذكر اسم هذه البلد الجميل ليتراءى الى ذهنك صور جمال الطبيعه ...المزيد
يوسف علي الكندري يكتب قاعدة الفصل
يوسف علي الكندري يكتب قاعدة الفصل
لكُل إنسان في العالم لديه مشاكل ولا يوجد أحد في الكون لا يخلوا من المشاكل سواء كانت في المنزل أو ...المزيد

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