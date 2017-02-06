الدليل الإعلاني

الجريدة
وزير الإعلام ينتقم من قيادات «الوطني للثقافة»
في خطوة اعتبرها مراقبون انتقاماً من قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أحال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الأمين العام للمجلس الوطني علي اليوحة، ...المزيد
تراجع معدل البطالة في المغرب خلال العام الماضي إلى 9.4%، مقابل 9.7% في عام 2015. ويظهر من الأرقام المعلنة أن معدلات البطالة بين الخريجين أعلى من الفئات الأخرى.
وأفاد التقرير السنوي للمندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية)، الصادر اليوم الأحد، أن عدد ...المزيد
صقر إبراهيم حسين الوهيب 71عاماً، شيع، الرجال: العديلية، ق3، ش37، م10، (اليوم الأحد آخر يوم للعزاء)، النساء: بيان، ق13، ش12، م31، ت: 67077175
أحلام سيف جمعة العماني أرملة بدر خالد موسى الزويد 58 عاماً، شيعت، الرجال: فهد الأحمد، ق3، ش307، م9، النساء: ...المزيد
قررت النيابة المصرية حبس محامٍ انتحل صفة طبيب، وتسبب بوفاة طفلة بعد تناولها عقاقير خاطئة. وأمرت نيابة حوادث غرب الكلية برئاسة المستشار، هيثم أبوضيف، وإشراف عبد الرحمن شتلة المحامي العام الأول، إحالة المحامي المذكور إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بانتحال صفة ...المزيد
حسمت هيئة كبار العلماء الجدل الذي انتشر في مصر خلال الآونة الأخيرة حول ظاهرة الطلاق الشفوي حيث أكدت وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.وقالت ...المزيد
اظهرت ارقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاحد انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» بمقدار 2ر0 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر مسجلا 6ر35 مليار دينار كويتي في حين شهد ارتفاعا على اساس سنوي بمقدار 1ر3 في المئة ...المزيد
أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود، قرارين ، الأول تضمن إيقاف ثلاثة قيادييين عن العمل للمصلحة العامة لمدة ثلاثة أشهر في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وهم علي اليوحه الأمين العام، ومحمد العسعوسي الأمين العام ...المزيد
بناء الجدران، تصنيف المجتمعات، منع رعايا 7 دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة بمن فيهم الأطفال وكبار السن والمعاقون والمرضى تمثل بمجملها سياسات أمر بها الرئيس ترامب. هذا الاسلوب الذي قاده الرئيس الأميركي هو الاقرب للأسرلة (نسبة لإسرائيل)، والأسرلة ...المزيد
كشفت إحصاءات عن زيادة عدد النساء غير المتزوجات في الجزائر بنحو 200 ألف سنويا، حيث ارتفع عددهن إلى 11 مليون امرأة عانس، وهو الرقم الذي يفوق عدد سكان 5 دول عربية، وفقا لتقارير صحفية. وأوضحت صحيفة 'النهار الجديد' الجزائرية، أن معدل العنوسة في البلاد على النحو ...المزيد
قررت وزارة الأوقاف المصرية التحقيق مع إمام مسجد بمدينة السويس شرق البلاد بسبب حديثه خلال خطبة الجمعة عن حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري.
وقرر الدكتور إبراهيم جمعة، مدير مديرية أوقاف السويس، إحالة محمد عزت، إمام مسجد التوبة للتحقيق بسبب حديثه عن ...المزيد