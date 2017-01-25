الدليل الإعلاني

الجريدة
الأمير يرفع العلم في قصر بيان
بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، احتفل في قصر بيان صباح أمس بمراسم رفع العلم بمناسبة مرور إحدى عشرة سنة على تولي صاحب السمو أمير البلاد الحكم، والاحتفال بمرور ستة وخمسين عاما على ذكرى الاستقلال، ومرور ...المزيد
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الفنان ناصر القصبي. وكان قد نعاه بالتغريدة التالية 'الحمدلله .. لله ماأعطى ولله ما أخذ، توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة ياابو عثمان'.
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته، ...المزيد
قالت مصادر في مطار العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد إن أسرة سورية مسيحية من الطائفة الأرثوذكسية أعيدت من مطار فيلادلفيا الدولي بعدما سافرت من لبنان إلى الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن الأسرة المؤلفة من ستة أفراد منعت من دخول الولايات المتحدة وفقا ...المزيد
جمعت عريضة تطالب بمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من زيارة بريطانيا عشرات الآلاف من التوقيعات، وذلك خلال ساعات قليلة من عرضها على الإنترنت، الأحد.
ويزداد عدد الموقعين على العريضة، بشكل مضطرد، على العريضة التي جمعت، حتى كتابة هذه الكلمات، أكثر من 40 ألف ...المزيد
تم اليوم في مدينة عمان التوقيع على إتفاقية ثلاثية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك تنمية المدن والقرى بشأن إستغلال مبلغ مقداره أربعة عشر مليوناً ومائة ألف دولار أمريكي من حصيلة المنحة التي خصصتها حكومة ...المزيد
منذ أمس حتى صباح اليوم السبت، وأنباء اكتظ بها الإنترنت، تتكرر عن 'إصابة بشار الأسد بجلطة، أو برصاصة من أحد حراسه، أو بمرض طارئ ما، وأنه في أحد المستشفيات' وهي أنباء من نوع يصعب التأكد منه، ونفاها حساب 'فيسبوكي' رسمي باسم 'رئاسة الجمهورية العربية ...المزيد
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الأميركية اعتقلت كل اللاجئين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية جوا اليوم السبت، وذلك بعد يوم من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين. وقال ترمب عقب توقيع القرار أمس إن القرار يمنع دخول من ...المزيد
فيما يتعلق بقضية الخلل في التركيبة السكانية والتي سيناقشها مجلس الأمة الخميس المقبل في جلسة خاصة فهناك بالفعل مشكلة حقيقية تعاني منها الكويت لكن هناك من يحاول تضييعها بالمبالغة في الطرح
وهناك من يحاول تضييعها بتحويلها ...المزيد
رحلت السلطات العمانية، عبر مطار مسقط الدولي، اليوم السبت، عشرات من مواطني البلدان الآسيوية، بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، 'قامت شرطة عمان السلطانية بترحيل 38 متسللاً، جميعهم من جنسيات آسيوية (لم تذكرها)، عبر مطار مسقط ...المزيد