إصابة 300 تلميذ بمدرسة صينية بتسمم غذائي

أصيب نحو 300 من أطفال إحدى المدارس الابتدائية فى منطقة تشنغدينج بمقاطعة خبى في شمال الصين بالتسمم الغذائي، وتمَّ نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء.

وأفادت السلطات المحلية - في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، حسب وكالة 'أنباء الشرق الأوسط' - بأنَّ 74 تلميذًا تمَّ حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة حتى تتحسن حالتهم، وأنَّ التلاميذ المصابين من 27 صفًا بمدرسة هونغون الابتدائية التي تضم 35 صفًا.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية 'شينخوا' أنَّ الفحص الطبي أظهر أنَّهم يعانون من تسمم غذائي وإن كان لا يوجد خوف على حياتهم، فيما تجري السلطات حاليًّا التحقيق حول أسباب الحادث الذى أثار مخاوف جديدة حول الظروف الصحية للمقاصف المدرسية فى الصين.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج حثَّ في أوائل العام الحالي على إقرار نظام رقابي أكثر قوة وتبني التشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء في البلاد، كما أكَّد الحاجة لتشديد العقوبات ضد المخالفين، كما تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني 'رئيس الحكومة' لي كه تشيانج بعدم التهاون مع انتهاكات سلامة الغذاء، متعهدًا بتوقيع عقوبات مناسبة وقاسية على المدانين بتلك الانتهاكات.

وكشف مسؤول صيني أوائل شهر أكتوبر الجاري أنَّ التلوث الغذائي تسبَّب في وفاة أكثر من عشرة آلاف شخص وأسفر عن خسائر مادية قدرت بنحو خمسة مليارات يوان '750 مليون دولار' في الصين خلال عام 2015.