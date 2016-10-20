كيري: سقوط حلب بيد النظام السوري لن يوقف الحرب

حذّر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، من أنّه حتى إذا أسفرت الغارات الروسية والسورية المكثفة على شرق حلب عن سقوط هذه الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة بأيدي القوات النظامية، فإنّ هذا لا يعني أنّ الحرب انتهت.

كما نبّه موسكو من خطأ 'استراتيجيتها' في سورية، مؤكداً أنه 'كلما ألقت روسيا والنظام السوري قنبلة، كلما ازداد الناس تشدداً'، مطالباً موسكو بوقف غاراتها.

وقال كيري خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس الأربعاء، مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ-سي 'إذا تمكنت روسيا والأسد من السيطرة على حلب فإن الدينامية الأساسية للحرب لن تتغير. إذا لم تكن لديك تسوية سياسية لن يكون هناك سلام'.

واعتبر أنّه 'يجب على روسيا أن تعي أن هذه الغارات لن تحسن الأمور، إنها تفاقمها'.

ورداً على سؤال عن نتيجة الاجتماع الذي عقد الأربعاء في جنيف وضم عسكريين روساً وأميركيين وسعوديين وقطريين وأتراكاً، بحثوا خلاله بحسب موسكو 'الفصل بين المعارضة المعتدلة والإرهابيين في حلب' أقرّ كيري بأنه لم تكن لديه 'توقعات كبيرة' من هذا الاجتماع.

وعن الهدنة الإنسانية التي أعلنت موسكو أنها ستلتزم بها اليوم الخميس في حلب، قال كيري 'إذا التزم (الروس) بهدنة حقيقية وأوقفوا القصف، عندها يمكن العمل مع الناس على الأرض للفصل بين الإرهابيين الحقيقيين، وأولئك الذين يريدون احترام الهدنة' أي فصائل المعارضة المعتدلة.