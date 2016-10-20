السعودية تصنف أسماء كيانات و أفراد 'إرهابية' لارتباطهم بحزب الله



صنفت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس اسمي شخصين، وكيان واحد، على أنهم كيانات إرهابية لارتباطها بأنشطة تابعة لـ'حزب الله اللبناني' ، وهم محمد المختار فلاح كلس لبناني الجنسية، وحسن حاتم جمال الدين لبناني الجنسية، وشركة منظفات عالمية وهي شركة لبنانية مسجلة في العراق، ومركزها الرئيسي في مدينة بغداد ولها مكتب في منطقة الضاحية الجنوبية في لبنان.

وأكدت المملكة عبر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية 'واس'، مواصلة السعودية مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله اللبناني بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة أو منظمة دولية على مليشيات حزب الله وأنشطته الإرهابية والإجرامية.

وأكدت أن حزب الله نشر الفوضى وعدم الاستقرار وشن هجمات إرهابية وتورط فى ممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، مشددا على أن المملكة العربية السعودية سوف تواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف.

ويأتي تصنيف تلك الأسماء اليوم وفرض عقوبات عليهما استناداً لنظــام جــرائم الإرهـاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال، والمرسوم الملكي أ/ 44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم ومع الكيان أعلاه، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة المرعية في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة القيام بأي تعاملات معهما ومع الكيان أعلاه.