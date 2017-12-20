الإحصاء: التضخم يرتفع 1.5% في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 1.53 بالمائة على أساس سنوي، خلال نوفمبر الماضي.

وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، بأن التضخم ارتفع عند معدل 113.1 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 111.4 في الشهر المماثل من 2016.

وعلى أساس شهري، استقر أسعار التضخم دون تغيير عن شهر أكتوبر الماضي.

ويعكس معدل التضخم «الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين»، تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

وأفادت البيانات أن 11 مجموعة شهدت ارتفاعا على أساس سنوي، تصدرتها مجموعة الترفيه والثقافة بزيادة 6.34 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.71 بالمائة، تلها مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 3.96 بالمائة.

ووفق البيانات، تعد مجموعة خدمات المسكن هي المجموعة الوحيدة التي شهدت انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.25 بالمائة.