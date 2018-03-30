12 شهيدا و1200 مصاب قرب حدود قطاع غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء اليوم الجمعة، في مواجهات يوم الأرض في قطاع غزة إلى 12 شهيداً، باستشهاد الشابين عبد الفتاح عبد النبي وإبراهيم أبو شعر في المواجهات الدائرة شمال قطاع غزة، حيث احتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة قرب الشريط الحدودي العازل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي كل المناطق المتاخمة للشريط الحدودي منطقة عسكرية من مغلقة.



وأكدت وزارة الصحة استشهاد 12 مواطناً وإصابة أكثر من 1200 مواطن بجراح مختلفة واستنشاق الغاز.



ودعت مستشفيات قطاع غزة في الشمال المواطنين بضرورة التبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين من المواجهات الدائرة مع الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



ويتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ صباح اليوم، في عدة مواقع بالقرب من السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ'يوم الأرض'.



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريح له تلقت 'الأناضول' نسخة عنه، منطقة السياج الفاصل بين قطاه غزة وإسرائيل 'منطقة عسكرية مغلقة'.



ورصد الجيش وصول آلاف الفلسطينيين إلى 6 مواقع على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.