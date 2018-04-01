سمو الأمير يعزي أسر ضحايا حادث تصادم حافلتين على طريق الأرتال

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تعازي لاسر ضحايا حادث تصادم حافلتين لاحدى شركات القطاع النفظي على طريق الارتال عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وقد عبر سموه رعاه الله عن خالص شكره وتقديره على ما بذله رجال الشرطة ورجال الاطفاء في كل من الادارة العامة للاطفاء وشركة نفط الكويت والجهة المعنية في وزراة الصحة من جهود كبيرة وما بذلوه من تعاون وتنسيق تام في التعامل مع هذا الحادث الاليم والمؤسف وسرعة إسعاف المصابين وتوفير الرعاية الصحية العاجلة لهم.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تعازي لأسر ضحايا حادث تصادم حافلتين لاحدى شركات القطاع النفطي على طريق الارتال ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تعازي مماثلة.