7 شهداء و1070 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين قضوا اليوم، إلى سبعة.

وقالت الوزارة، في بيان إن 'الفلسطيني محمد سعيد موسى الحاج صالح (33 عاما) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط قطاع غزة'، خلال مشاركته في مسيرات 'العودة'، المتواصلة لليوم الثامن على التوالي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وباستشهاد 'صالح'، ويرتفع عدد الشهداء حتى الساعة (17:00 ت.غ) إلى سبعة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية كلا من صدقي فرج أبو عطيوي (45 عاما) إبراهيم العر (20 عاما)، وحسين محمد ماضي (16 عاما)، ومجدي رمضان شبات (38 عاما)، وأسامة خميس قديح (38 عاما)، بعد ظهر اليوم، فيما توفي ثائر محمد رابعة (30 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الماضية (30 مارس/آذار).

وذكرت الوزارة، أن عدد الجرحى الذي أصيبوا اليوم، بالرصاص والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بلغ 1070 شخصاً.

وأوضحت أن الطواقم الطبية 'تعاملت مع عشرات المواطنين ميدانياً، في نقاط الإسعاف المقامة قرب حدود قطاع غزة'.

ويتجمّع مئات الفلسطينيين قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات 'العودة' السلمية، لليوم الثامن على التوالي.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر حتى مساء اليوم، عن استشهاد 28 فلسطينيًا، وإصابة المئات.