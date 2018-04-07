31 شهيداً و2850 إصابة في غزة منذ بداية 'مسيرة العودة'

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية 'مسيرة العودة وكسر الحصار'، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في 30 مارس/آذار الماضي، 31 فلسطينيا وجرح 2850 آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان صدر اليوم، إن حصيلة الشهداء وصل إلى 29 شهيدًا، دون احتساب اثنين من الشهداء تحتجز 'إسرائيل' جثمانيهما، وبذلك يكون العدد الإجمالي 31.

واعترفت 'إسرائيل' الأحد الماضي بقتل شابيْن هما مصعب السلول، ومحمد الرباعية، قرب الحدود (الجمعة 30 مارس/آذار)، ورفضت تسليم جثمانيهما.

وأضافت وزارة الصحة إن عدد الجرح وصل إلى 2850، من بينهم 1296 شخصًا أصيبوا بالرصاص الإسرائيلي الحي والمتفجّر.

وذكرت أن حالة 79 مصابًا توصف بأنها 'خطيرة'.

ولليوم التاسع على التوالي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة و'إسرائيل'، ضمن مشاركتهم في مسيرات 'العودة' السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.