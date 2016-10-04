الدليل الإعلاني

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح زار صباح اليوم وزارة الخارجية لتسليم الجوازات الدبلوماسية والخاصة الجديدة ذات الشريحة الالكترونية المخصصة للعاملين ...المزيد
رحل الفنان الكويتي ابراهيم الصولة ، مؤلف النشيد الوطني الكويتي و الذي قدم العديد من الأعمال الفنية لكبار الفنانيين، خلال مسيرته الفنية.يعد الفنان الراحل ، والذي ولد عام 1935 ، من مؤسسي الفن الموسيقي الكويتي، وهو حاصل على الدبلوم العالي ...المزيد
خفّضت تركيا توقعاتها لنموها الاقتصادي عام 2016 بعدما شهدت هذه السنة سلسلة من الاعتداءات ومحاولة انقلاب، لتحدد تزايد إجمالي ناتجها الداخلي بـ3.2 في المئة بدلا من 4.5 في المئة، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء بن علي يلديريم، الثلاثاء.
وقال يلديريم ...المزيد
أشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الى مشاركة عدد من المتطوعات في أعمال التفتيش الأمني والإسعافات الأولية لتأمين دور العبادة خلال شهر محرم، وذلك بعد خضوعهن لدورة تدريبية نظمها وأشرف عليها مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية ...المزيد
بينما كان عضو هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت المرحوم الأستاذ الدكتور محمد سليم يتعالج من مرض السرطان في كندا مايو الماضي ويحتاج إلى الدعم والمساندة نفسيا تفاجأ بقيام جامعة الكويت وبناء على ضغوط من وزير التربية د بدر العيسى بتشكيل لجنة ...المزيد
قالت الادارة المركزية للاحصاء اليوم الاثنين إن قيمة صادارت الكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نحو 559ر3 مليار دينار كويتي متراجعة بواقع 8ر25 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت الادارة في بيان صحافي خصت به وكالة الابناء ...المزيد
أقدمت مواطنة سعودية في محافظة الأحساء على نحر ابنة زوجها والتي تبلغ من العمر 6 سنوات صباح اليوم الاثنين، في أبشع جريمة شهدتها المحافظة.
وقامت المرأة بإلقاء جثة الطفلة في أرض فضاء بالقرب من منزلها بحي محاسن ارمكو وسط ذهول الجيران وأقارب المجني عليها.
وقد ...المزيد
ألحق الكولومبيون الأحد هزيمة كبرى مفاجئة بحكومتهم حين صوتوا بغالبية ضيقة لصالح رفض اتفاق السلام التاريخي مع متمردي حركة القوات المسلحة الثورية (فارك).
وتحدى الناخبون المستاؤون من أعمال فارك الدموية محاولة حكومتهم انهاء النزاع الذي بدأ قبل 52 عاماً، ورفضوا ...المزيد
أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم اليوم فوز الياباني يوشينوري أوسومي بجائزة نوبل للطب لعام 2016.وحصل الياباني (71 عاما) على الجائزة لاكتشافه آليات الالتهام الذاتي التي تلعب دورا في عملية تحلل أجزاء الخلايا، وكيفية قيام الخلية بإعادة تدوير مكوناتها.المزيد
بدأت المملكة العربية السعودية الاعتماد على التقويم الميلادي بدلا من الهجري في معاملاتها وصرف بدلات ورواتب الموظفين تطبيقا لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي بهذا الخصوص.
وبهذا تنهي السعودية الاعتماد الكامل على التقويم الهجري والذي استمر طيلة 86 ...المزيد