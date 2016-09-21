الدليل الإعلاني

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21/9/2016 5:19:00 PM

  • رقص سائق ونش.. بحوزته مخدرات!

    رقص سائق ونش.. بحوزته مخدرات!

    احال رجال امن الفروانية اسيوي كان يقود ونش الداخلية وهو متعاط والغريب ان رقص السائق هو ما كشف عن تعاطيه وبحسب مصدر امني تم مشاهدة سائق الونش وهو يقوم بالرقص وعند التوجه له تمت مشاهدة وهو بحاله غير طبيعية وعند تفتيش الونش وتفتيشه احترازياً تم مشاهدة في دخل ...المزيد

  • إندونيسيا ..الموت يواجه العشرات بعد فيضانات عاتية

    إندونيسيا ..الموت يواجه العشرات بعد فيضانات عاتية

    أودت الفيضانات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بحياة 20 شخصا على الأقل، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا تحت أنقاض مئات المنازل، الأربعاء. وضربت الفيضانات منطقة جاروت على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي جاكرتا، الثلاثاء، بعد هطول أمطار ...المزيد

  • مقابلة خاطئة للسيسي تطيح بمسؤول إعلامي

    مقابلة خاطئة للسيسي تطيح بمسؤول إعلامي

    أقالت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي المصري اليوم رئيس قطاع الأخبار بعد أن أذيعت عن طريق الخطأ مقابلة قديمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قناة أميركية أجريت قبل عام، بدلا من مقابلة حديثة معه. ويتواجد السيسي في مدينة نيويورك للمشاركة في ...المزيد

  • وزير الداخلية: لن ننتظر وصول الإرهاب

    وزير الداخلية: لن ننتظر وصول الإرهاب

    أكد معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح مجدداً على ما قاله في مجلس الأمة من أن الكويت لن تنتظر الإرهاب يصل إليها وسنواجهه وتقضي عليه في عقر داره بالإيمان أولا بالله ثم بدعم وثقة القيادة السياسية بأبنائها في القطاع ...المزيد

  • سقوط طائرة حربية قرب دمشق

    سقوط طائرة حربية قرب دمشق

    ذكرت مصادر للمعارضة السورية أن طائرة حربية سورية تحطمت قرب دمشق، الأربعاء، لكن لم يتضح إن كانت أسقطت أم تحطمت بسبب عطل فني، فيما استهدفت عشرات الغارات ليلا مدينة حلب ومحيطها ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ...المزيد

  • إحباط هجوم بالأسلحة على سفارة إسرائيل بتركيا

    إحباط هجوم بالأسلحة على سفارة إسرائيل بتركيا

    أصيب شخص واعتقل آخر بعد محاولتهما اقتحام السفارة الإسرائيلة في العاصمة التركية أنقرة. وأفاد مراسل الجزيرة عمر خشرم بأن أحد الشخصين هاجم الشرطة التركية التي تحرس السفارة بسكين، ما دفع الشرطة للرد بإطلاق النار ما أدى لإصابة المهاجم بجروح، مشيرا إلى أنباء عن ...المزيد

  • أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: أطراف لا ...

    من جريدة النهار

      الجريدة القضيبي: الحكومة أجهضت جلسة «طارئة البنزين» أكد النائب أحمد القضيبي أن 'الحكومة قبلت استجواب وزير واحد، وأجهضت المساعي النيابية لعقد الجلسة الطارئة بشأن رفع أسعار البنزين؛ كي لا تبين (خمال) في الهدر المالي'، في وقت وقع النائب ...المزيد

  • محاميان يقاضيان الأشغال

    جانب من أعمال الأشغال

    أقام المحاميان صلاح ساير الشمري وفهد مصلح الحريص الدعوى رقم 4508/2016 ت م ك حكومة /8 ضد وزارة الأشغال مطالبين إياها بالتعويض المادي والأدبي لما تسبب فيه من تحويل منطقة الرقة إلى ساحات ترابية ورملية. وحول أسباب الدعوى جاء فيها: وكان ذلك على إثر قيام ...المزيد

  • الرئيس التشيكي: لو كنت أمريكياً لانتخبت ترامب

    الرئيس التشيكي: لو كنت أمريكياً لانتخبت ترامب

    أعلن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، دعمه للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب. وقال الرئيس التشيكي في تصريح لصحيفة 'ام اف دنيس' نشرته اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني: 'لو كنت مواطناً أمريكياً لانتخبت دونالد ترامب'. ونصح زيمان ...المزيد

  • الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب انضمام البوسنة ...

    الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب انضمام البوسنة ...

    أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، موافقته على قبول طلب البوسنة والهرسك رسمياً إلى الاتحاد، على أمل الانضمام الرسمي إلى التجمع الأوروبي قريباً، بعد الانتهاء من المفاوضات الضرورية على خطة الانضمام. وتأتي الموافقة رداً على طلب البوسنة والهرسك رسمياً في فبراير ...المزيد

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علي توينه يكتب عن 'المنطقة المظلمة'
علي توينه يكتب عن
لكل انسان منطقة مظلمة لا أحد يستطيع أن يعرفها سوى صاحبها.. وتم تقسيم مناطق حياة الإنسان .. وهذه ...المزيد
عبد العزيز الدويسان يكتب: أكبر من مجرد حقيبة سفر
عبد العزيز الدويسان يكتب: أكبر من مجرد حقيبة سفر
يقول مصطفى أمين أحد رواد الصحافة المصرية مصطفى أمين ' رحلة إلى الخارج تساوي قراءة ألف كتاب ' ، ...المزيد
محمد علي يكتب: الكويت .. رؤية بقلبي وعين صديقي
محمد علي يكتب: الكويت .. رؤية بقلبي وعين صديقي
شمائل الأرض والإنسان، نسائم الخير والإحسان.. بينها وبين أهلها في كل معروفٍ صِلة، وفي كل إنجازٍ ...المزيد
الطبيعة مدرسة حياة يكتب عبدالعزيز الدويسان
الطبيعة مدرسة حياة يكتب عبدالعزيز الدويسان
عالم الطبيعة الواسع الشاسع الممتد من أنهار و بحيرات وبحار ومحيطات وجبال ومسطحات وغابات خضراء ...المزيد

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