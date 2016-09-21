الدليل الإعلاني

احال رجال امن الفروانية اسيوي كان يقود ونش الداخلية وهو متعاط والغريب ان رقص السائق هو ما كشف عن تعاطيه وبحسب مصدر امني تم مشاهدة سائق الونش وهو يقوم بالرقص وعند التوجه له تمت مشاهدة وهو بحاله غير طبيعية وعند تفتيش الونش وتفتيشه احترازياً تم مشاهدة في دخل ...المزيد
أودت الفيضانات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بحياة 20 شخصا على الأقل، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا تحت أنقاض مئات المنازل، الأربعاء.
وضربت الفيضانات منطقة جاروت على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي جاكرتا، الثلاثاء، بعد هطول أمطار ...المزيد
أقالت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي المصري اليوم رئيس قطاع الأخبار بعد أن أذيعت عن طريق الخطأ مقابلة قديمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قناة أميركية أجريت قبل عام، بدلا من مقابلة حديثة معه.
ويتواجد السيسي في مدينة نيويورك للمشاركة في ...المزيد
أكد معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح مجدداً على ما قاله في مجلس الأمة من أن الكويت لن تنتظر الإرهاب يصل إليها وسنواجهه وتقضي عليه في عقر داره بالإيمان أولا بالله ثم بدعم وثقة القيادة السياسية بأبنائها في القطاع ...المزيد
ذكرت مصادر للمعارضة السورية أن طائرة حربية سورية تحطمت قرب دمشق، الأربعاء، لكن لم يتضح إن كانت أسقطت أم تحطمت بسبب عطل فني، فيما استهدفت عشرات الغارات ليلا مدينة حلب ومحيطها ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ...المزيد
أصيب شخص واعتقل آخر بعد محاولتهما اقتحام السفارة الإسرائيلة في العاصمة التركية أنقرة.
وأفاد مراسل الجزيرة عمر خشرم بأن أحد الشخصين هاجم الشرطة التركية التي تحرس السفارة بسكين، ما دفع الشرطة للرد بإطلاق النار ما أدى لإصابة المهاجم بجروح، مشيرا إلى أنباء عن ...المزيد
الجريدة
القضيبي: الحكومة أجهضت جلسة «طارئة البنزين»
أكد النائب أحمد القضيبي أن 'الحكومة قبلت استجواب وزير واحد، وأجهضت المساعي النيابية لعقد الجلسة الطارئة بشأن رفع أسعار البنزين؛ كي لا تبين (خمال) في الهدر المالي'، في وقت وقع النائب ...المزيد
أقام المحاميان صلاح ساير الشمري وفهد مصلح الحريص الدعوى رقم 4508/2016 ت م ك حكومة /8 ضد وزارة الأشغال مطالبين إياها بالتعويض المادي والأدبي لما تسبب فيه من تحويل منطقة الرقة إلى ساحات ترابية ورملية.
وحول أسباب الدعوى جاء فيها: وكان ذلك على إثر قيام ...المزيد
أعلن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، دعمه للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.
وقال الرئيس التشيكي في تصريح لصحيفة 'ام اف دنيس' نشرته اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني: 'لو كنت مواطناً أمريكياً لانتخبت دونالد ترامب'.
ونصح زيمان ...المزيد
أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، موافقته على قبول طلب البوسنة والهرسك رسمياً إلى الاتحاد، على أمل الانضمام الرسمي إلى التجمع الأوروبي قريباً، بعد الانتهاء من المفاوضات الضرورية على خطة الانضمام.
وتأتي الموافقة رداً على طلب البوسنة والهرسك رسمياً في فبراير ...المزيد