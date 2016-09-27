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27/9/2016 12:38:45 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- مقتل 30 كويتياً و«بدون» في سورية والعراق منذ اندلاع أحداثهما..حرمان 500 قيادي من المكافأة الدورية.. الخالد: لا تعاون مع إسرائيل وسنكون آخر دولة مُطبِّعة.. 7 تشريعات جديدة ومعدلة لتسريع الإصلاح


27/9/2016  الآن - صحف محلية  12:17:22 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- مقتل 30 كويتياً ...
من الجريدة

الجريدة

الخالد: لا تعاون مع إسرائيل وسنكون آخر دولة مُطبِّعة

 التميمي يتراجع: الحريص وقع طلب «طارئة البنزين»

 مقتل 30 كويتياً و«بدون» في سورية والعراق منذ اندلاع أحداثهما

 الأنباء

7 تشريعات جديدة ومعدلة لتسريع الإصلاح

 فرص انعقاد «الطارئة» تتضاءل

 الراي

خادم الحرمين يأمر بتخفيض رواتب الوزراء ومكافأة أعضاء «الشورى»

 الجيران: لن يدخل الجنة من يُقرّ «الدياثة» مع أهله

 النهار

حرمان 500 قيادي من المكافأة الدورية

 الحكومة لن تتراجع عن «زيادة البنزين»

 سورية: تصعيد «خطابي» بمجلس الأمن و«دموي» في حلب

 


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