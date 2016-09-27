إقالات جديدة بجهاز الاستخبارات التركية على خلفية الانقلاب

قامت السلطات التركية بفصل 87 موظفاً من جهاز الاستخبارات الوطني من أصل 141 كانت السلطات قد أبعدتهم عن العمل مؤقتاً.

وذكرت مصادر أمنية، أنّ فصل الموظفين جاء عملاً بالمرسوم رقم 667 الصادر في إطار حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد، وأنّ الجهات المعنية بالتحقيقات أحالت ملفات 52 موظفاً من المفصولين إلى النيابة العامة.

وبناء على ذلك فإنّ الموظفين المفصولين لن يتمكنوا من العمل في الدوائر الحكومية بعد الآن, وفقا للأناضول.

وأضافت المصادر أنّ عمليات التحقيق مع الموظفين الباقين، مازالت مستمرة، وأنّه من المحتمل أن تنتهي خلال وقت قريب.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة 'فتح الله غولن'، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة 'فتح الله غولن' قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة.