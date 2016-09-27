وفيات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

نوره إبداح قبلان اقريعيط زوجة: ملفي فرج قبلان ، 65 عاماً، (شيعت)، رجال: سلوى، ق8، ش1، م24، تلفون: 97901663، نساء: سلوى، ق8، ش3، م23، تلفون: 99135301

أحمد جمال عيد فرحان، 28 عاماً، (شيع)، رجال: كيفان، ق3، ش33، م25، تلفون: 50653553، نساء: القرين، ق1، ش5، م42، تلفون: 55026557

غزيل مزيد زيد الرشيدي، زوجة: مخلد فالح الرشيدي، 54 عاماً، (شيعت)، القرين، ق1، ش30، م7، تلفون: 51111857

فاطمة عبدالله عبدالقادر، أرملة: محمد رسول العسكري، 82 عاماً، (شيعت)، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 99072452، نساء: سلوى، ق8، ش105 (زيد البسيس)، م35، مقابل مركز سلطان، تلفون: 99072452

جمال رستم حسين الكندري، 75 عاماً، (شيع)، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 94999324، نساء: صباح السالم، ق11، ش1، ج11، م19، تلفون: 99796583

مجيد محمد حسين عاشور، 60 عاماً، (شيع)، رجال: الدعية، ق2، شارع البخاري، م8، مقابل مركز الاحقاقي الصحي، تلفون: 66618776، نساء: القصور، ق1، ش23، م462

سكينة حسين حامد القلاف، أرملة: منصور راشد أحمد القلاف، 73 عاماً، (شيعت)، رجال: الدعية، حسينية بوعليان، تلفون: 97899923، نساء: الدعية، ق3، ش37، م9، حسينية أم حامد، تلفون: 99129210

فاطمة عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي، 58 عاماً، (شيعت)، رجال: الدعية، ديوان العوضي، تلفون: 99034101، نساء: السلام، ق7، ش715، م38

كلثم سالم عبدالجليل الأنصاري، أرملة: علي جعفر الكندري، 85 عاماً، (تشيع بعد صلاة عصر غد الاربعاء)، رجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، شارع صنعاء، م8، تلفون: 99845656، نساء: القادسية، ق3، ش35، م3، تلفون: 97799727

محمد وصل الله راجي الديحاني، 77 عاماً، (يشيع بعد صلاة عصر غد الاربعاء)، رجال: الأندلس، ق4، ش20، م37، تلفون: 99296617، نساء: الأندلس، ق4، ش5، م49، تلفون: 65656586

إنا لله وإنا إليه راجعون