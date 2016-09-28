ألمانيا تطالب فيسبوك بالتوقف عن جمع بيانات مواطنيها

طالب مسؤول رقابي ألماني في مجال الدفاع عن الخصوصية شركة فيسبوك، التي تدير الموقع الاجتماعي الشهير، بالتوقف عن جمع وتخزين بيانات المستخدمين الألمان لتطبيق واتس آب للتراسل الفوري التابع لها.

وقال مفوض حماية البيانات وحرية المعلومات لمدينة هامبورغ: إن فيسبوك لم تحصل على موافقة فعلية من المستخدمين الألمان لتطبيق واتس آب المقدر عددهم بـ 35 مليون مستخدم لجمع بياناتهم.

وكانت فيسبوك اشترت واتس آب مقابل 19 مليار دولار في 2014 من أجل تعزيز تواصلها مع جمهورها من الشباب.

وأعلنت فيسبوك أنها ستتقدم بطعن ضد طلب الهيئة الرقابية الألمانية.

وقالت في بيان: 'سنعمل مع مفوض حماية البيانات وحرية المعلومات في هامبورغ في محاولة للرد على تساؤلاته وإزالة أي مخاوف.'

وذكر مسؤول الرقابة الألمانية أن فيسبوك وواتس آب كانتا شركتين منفصلتين ويجب عليهما معالجة بيان مستخدمي كل منهما بنفس الطريقة, وفقا للبي بي سي.

وقال المفوض يوهانز كاسبر في بيان إنه 'بعد استحواذ فيسبوك على واتس آب قبل عامين، فإن كلا الطرفين أكدا علنا (للمستخدمين) بأن يجري تبادل البيانات بينهما'.

وأثارت واتس آب جدلا في أغسطس/آب الماضي حينما أعلنت أنها ستغير من سياستها بشأن الخصوصية للسماح بتبادل بياناتها مع شركتها الأم.

وقالت إن تعزيز التنسيق مع فيسبوك سيساعدها في مكافحة الرسائل المزعجة وكذلك السماح لفيسبوك بتقديم 'اقتراحات أفضل للأصدقاء وعرض إعلانات أكثر أهمية إذا كان لديك حساب معهم (الأصدقاء).'

وسوف تمرر واتس آب إلى فيسبوك أرقام الهواتف بالإضافة إلى تفاصيل المرة الأخيرة التي دخل فيها المستخدمون إلى تطبيق واتس آب

وردت الهيئات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحذر على هذه الخطوة، وأكدت الحاجة للتحقيق في هذا التحديث من جانب واتس آب وفيسبوك. وبدأ مفوض المعلومات البريطاني أيضا التحقيق في هذه التغييرات.