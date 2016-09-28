FacebookTwitterYoutubeRSS
29/9/2016 1:07:45 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- «الإدارية» تلغي زيادة البنزين والنواب يرفعون السقف..الإنتربول الكويتي يضبط قاتلين مصريين محكومين بالإعدام... والمؤبد.. «البلدية» تزيل 20 عقاراً مخالفاً... وتُحذِّر المخالفين.. إصرار نيابي على إيجاد مخرج لأزمة البنزين.. والمشاورات بانتظار المبارك


28/9/2016  الآن - صحف محلية  11:54:36 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- «الإدارية» تلغي زيادة ...
من الجريدة

الجريدة

«الإدارية» تلغي زيادة البنزين والنواب يرفعون السقف

 المسعد لـ الجريدة.: «الفتوى» ستستأنف الحكم لإلغائه

 «البلدية» تزيل 20 عقاراً مخالفاً... وتُحذِّر المخالفين

 الأنباء

التعويض للجميع إذا أيدت «التمييز» حكم البنزين التعويض للجميع إذا أيدت «التمييز» حكم البنزين

 إصرار نيابي على إيجاد مخرج لأزمة البنزين.. والمشاورات بانتظار المبارك

 الراي

مجلس الوزراء يتجه إلى تجميد تعيينات الصانع الأخيرة في «العدل»

 مرسوما تعيين بن ناجي والمطاوعة صدرا ... بعد رأي المجلس الأعلى للقضاء «الموثّق»

 الإنتربول الكويتي يضبط قاتلين مصريين محكومين بالإعدام... والمؤبد

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني