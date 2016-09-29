وصف رئيس الكيان الصهيوني سابقا برجل الحرب والسلام

نشر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016) تغريدةً على حسابه على موقع 'تويتر' حول شيمون بيريز، جاء فيها 'ارقد بسلام'، في أول موقف عربي غير فلسطيني من وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق.

وأثار التعليق سلسلة ردود غاضبة من مواطنين عرب على 'تويتر'.

وجاء في التغريدة بالانجليزية التي نشرت صباح اليوم على الحساب الرسمي الموثق للوزير 'ارقد بسلام (أيها) الرئيس شيمون بيريز، رجل حرب ورجل سلام لا يزال صعب المنال في الشرق الأوسط'.

وتوفي بيريز أمس (الأربعاء) عن 93 عاماً بعد أسبوعين من إصابته بجلطة دماغية. وهو الشخصية الأخيرة من جيل مؤسسي دولة إسرائيل.

ولا تزال الدول العربية، باستثناء مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، على حالة عداء رسمياً مع إسرائيل. وباستثناء موقف للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (الأربعاء)، لم يصدر بعدُ أي تعليق عربي على وفاة بيريز، حتى من الدول التي وقعت معاهدة سلام.