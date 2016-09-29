سمو الأمير يصل إلى البلاد غدا الجمعة

تأكيدا لإنفراد جريدة بما نشرته امس الأربعاء. بحفظ الله ورعايته يصل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه الى ارض الوطن عصر يوم غد الجمعة 28 ذي الحجة 1437 هجرية الموافق 30 سبتمبر 2016 ميلادية قادما من الولايات المتحدة الامريكية الصديقة وذلك بعد ان ترأس سموه رعاه الله وفد دولة الكويت في قمة القادة لمناقشة اوضاع اللاجئين بالامم المتحدة، رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

وكانت انفردت بالأمس بنشر خبر وصول سموه إلى البلاد غدا الجمعة.

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