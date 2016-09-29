وفيات اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016

فاطمة عبدالعزيز عيسى القطان، أرملة: عبدالمحسن حسين القطان، 91 عاماً، (شيعت)، رجال: المنصورية، حسينية الأوحد، تلفون: 99309327، نساء: العدان، ق2، ش30، م21، تلفون: 25414353

مسفر جالي ضيف الله المطيري، 79 عاماً، (شيع)، رجال: صباح الناصر، ق1، شارع عائشة أم المؤمنين، م17، تلفون: 65000055، نساء: صباح الناصر، ق1، ش24، م15، تلفون: 97566611

راشد فدعوس علي المطيري، 55 عاماً، (شيع)، رجال: صباح الناصر، ق3، ش21، م19، تلفون: 99991691، نساء: الجهراء القديمة، ق2، ش1، م10، بجانب مدرسة العدساني

راشد مرزوق رزين العازمي، 90 عاماً، (شيع)، الفحيحيل، ق2، ش2، م107، تلفون: 55552552 - 97111911

منيرة فلاح زايد مذكر العتيبي، أرملة: محمد سعد الدالي العدواني، 77 عاماً، (تشيع التاسعة من صباح غد الجمعة)، رجال: العمرية، ديوان العداوين، مقابل نادي التضامن، تلفون: 99606505، نساء: صباح الناصر، ق1، ش24، م44، تلفون: 98883353 - 99537373

إقبال محمد المهنا، 68 عاماً، (شيعت)، رجال: الدسمة، ق5، ديوان علي يوسف المتروك، شارع سالم الدويلة، مقابل الدعية، تلفون: 99825888، نساء: المنصورية، ق1، شارع جاسم الوزان، م12، تلفون: 66066566

نجله ظافر محمد العجمي، أرملة: علي حمد مفرح، 79 عاماً، (تشيع التاسعة من صباح غد الجمعة بمقبرة صبحان)، رجال: العدان، ق3، ش23، م18، تلفون: 99960474، نساء: بيان، ق8، ش1، ج9، م10، تلفون: 66425896

إنا لله وإنا إليه راجعون