السعودية: استشهاد رجل أمن بقذيفة على منطقة جازان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة، استشهاد رجل أمن اثر سقوط قذيفة عسكرية أطلقت من الأراضي اليمنية على منطقة جازان جنوب المملكة.

وذكر المتحدث الأمني للوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن محافظة الطوال في جازان تعرضت يوم أمس الخميس لقذائف عسكرية أطلقت من الأراضي اليمنية ما أسفر عن إصابة العريف بحرس الحدود نادر أحمد علي أصيب بشظية ووفاته قبل وصوله إلى المستشفى.

وأفاد بأنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالتنسيق مع القوات.

وتشهد المناطق الواقعة في جنوب المملكة والمحاذية للحدود اليمنية في الآونة الأخيرة تصاعدا في سقوط مقذوفات عسكرية تطلق من الأراضي اليمنية مسفرة عن خسائر بشرية ومادية.