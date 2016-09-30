دوتيرتي يعتزم قتل 3 ملايين مدمن مخدرات

شبه رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي نفسه بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا إنه سيكون «سعيدا» لو قتل الملايين من مدمني المخدرات في البلاد.

وقال دوتيرتي إن بعض منتقديه يصفونه بأنه «ابن عم هتلر» بسبب الحملة المميتة التي يشنها ضد تجارة المخدرات في البلاد، دون أن يتحققوا من مدى خطورة هذه المشكلة في الفيليبين.

وأضاف في كلمة لدى عودته من فيتنام إلى مانيلا إن «هتلر قتل ثلاثة ملايين يهودي، والآن هناك ثلاثة ملايين مدمن مخدرات في الفيليبين، وسوف يسرني أن أقتلهم»، واستطرد قائلا: «على الأقل لو كانت ألمانيا لديها هتلر، فإن الفيليبين سيتعين أن يكون لديها..» ثم أشار إلى نفسه، متابعاً: «أتعرفون، ضحاياي، أود لو كانوا جميعا مجرمين لأنهي مشكلة بلدي وأنقذ الجيل المقبل من الهلاك».

وذكر دوتيرتي إن ما يقدر بـ216 مليار بيزو (4.5 مليار دولار أميركي) يتم إهدارها كل عام من قبل متعاطي المخدرات على إدمانهم، وهي أموال يمكن إنفاقها بدلا من ذلك على الغذاء والتعليم.

وأضاف «إنها استثمار لتدمير الحياة، استثمار من قبل تجار المخدرات من أجل تمزيق النسيج الاجتماعي لمجتمعنا».