زلزال يضرب باكستان

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بلغت قوته 5.4 درجة هز باكستان الساعة 0804 بتوقيت غرينتش على بعد 117 كيلومترا شرقي مدينة مينجورا في وادي سوات على عمق 43.4 كيلومتر.