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2/10/2016 1:43:44 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- الكويت تدعو إلى تحرك عربي لإنقاذ حلب.. اقتصاديون: إلغاء زيادة البنزين أوفر من إقرار الدعوم.. «الداخلية»: موظفون يحولون المخالفات إلى غير مرتكبيها.. أول قمر كويتي للاتصالات قاب قوسين


2/10/2016  الآن - صحف محلية  12:18:25 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- الكويت تدعو إلى تحرك ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

اقتصاديون: إلغاء زيادة البنزين أوفر من إقرار الدعوم

 «الداخلية»: موظفون يحولون المخالفات إلى غير مرتكبيها

 كيري لمعارضين سوريين: الحل في الانتخابات

 الأنباء

تشديد عقوبات جرائم «الأسرة»

 أول قمر كويتي للاتصالات قاب قوسين

 تأمين صحي «إلزامي» للوافدين أصحاب كروت الزيارة والإقامة المؤقتة .. والمغادرة

 الراي

مارد «التشاوريات»... يخرج من القمقم

 القضيبي يتصدى لمخالفات الصانع: هل قدمت ترشيحاتك القضائية قبل رد المجلس الأعلى؟

 الكفالات البنكية المزوّرة تربك البلدية

 النهار

الكويت تدعو إلى تحرك عربي لإنقاذ حلب

 4.75 مليارات دينار كلفة المشاريع التنموية السنة المقبلة

 


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