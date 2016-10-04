ملحن النشيد الوطني.. في ذمة الله

رحل الفنان الكويتي ابراهيم الصولة ، مؤلف النشيد الوطني الكويتي و الذي قدم العديد من الأعمال الفنية لكبار الفنانيين، خلال مسيرته الفنية.



يعد الفنان الراحل ، والذي ولد عام 1935 ، من مؤسسي الفن الموسيقي الكويتي، وهو حاصل على الدبلوم العالي في الآلات الموسيقية من المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة.



عمل في بداياته الفنية في المركز الثقافي العمالي 1960، ثم في مركز رعاية الفنون الشعبية عام 1961. وعمل مشرفاً في استديو إذاعة الكويت، وعين رئيساً لقسم الموسيقى عام 1981.



كانت أول أغنية مسجلة له 'يا رسول الزين' من كلمات الفنان بدر بورسلي ولحن وغناء المرحوم الفنان سعود الراشد، و أول لحن سامري له كان لأغنية 'سلمولي' غناء الفنان المرحوم غريد الشاطئ.