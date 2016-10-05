وفيات الأربعاء 5 أكتوبر 2016

مشاري حمد عجيل العجيل،«67 عاماً»، شيع، للرجال: حطين، ق 3، ش308، م34، للنساء: الأندلس، ق13، ش8، م9، ت: 50600800 – 24862400.

محمد جاسم محمد القطامي،«74 عاماً»، يشيع غدا، للرجال: قرطبة، ق4، الشارع الأول، م7، للنساء: قرطبة، ق4، الشارع الأول، م11، ت: 97777965 – 99991329.

عبدالله علي عبدالله القلاف،«76 عاماً»، يشيع غدا، للرجال: الدسمة، حسينية آل عمران، ق4، ش49، م21، للنساء: بيان، ق12، الشارع الأول، ج6، م33، ت: 99611194.

عبدالله رشيد غنام الرشيد،«67 عاماً»، يشيع غدا، للرجال: الفيحاء، ق4، شارع الرباط، م6، ديوان غنام الرشيد، للنساء: السلام، ق7، ش715، م70، مقابل مسجد منيرة الخالد، ت: 97568900.

بدرية حسين علي الصياح،«66 عاماً»، تشيع غدا، للرجال: صباح السالم، ق10، ش2، ج3، م53، للنساء: قرطبة، ق2، ش4، م51.