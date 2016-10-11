تاريخ سياسي ناصع البياض بمواقف تاريخية مشهودة

فقدت الكويت اليوم أحد أبرز السياسيين الذين عرفتهم في السنوات الأخيرة وهو النائب السابق فلاح الصواغ الذي انتقل إلى رحمة الله بعد مضاعفات صحية خلال إجراءه عملية جراحية ،وسيوارى جثمانه الثرى صباح غد الأربعاء الساعة التاسعة صباحا في مقبرة صبحان .

والراحل فلاح مطلق الصواغ هو من مواليد 1961 وحاصل على شهادة الثانوية العامة وعمل سابقا في مؤسسة البترول الوطنية الكويتية وعضوا بجمعية الفنطاس التعاونية ونائب رئيس لجنة الفنطاس وجابر العلي للزكاة، ثم دخل المعترك السياسي من خلال عضوية البرلمان بمجلس الأمة في دورتين هما 2009 و2012 في الدائرة الخامسة وحصل بكلتا الدورتين على المركز الأول في الدائرة، وعرف عن الراحل مواقفه التاريخية الثابتة وانتصاره للدستور والحقوق والحريات خلال عمله السياسي.

ناشر ورئيس تحرير الزميل زايد الزيد وكافة العاملين في الجريدة يتقدمون بخالص العزاء لأسرة الراحل، وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.