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17/10/2016 6:51:16 PM

إدانة عادل المسلم لسرقته الفكرية


الكاتبة فاطمة رمضان تواصل مقاضاته وتحديد الدعوى المدنية

17/10/2016  الآن- المحرر القضائي   5:36:44 PM
الكاتبة فاطمة رمضان تواصل مقاضاته وتحديد ...

حدد القضاء جلسة 26 اكتوبر المقبل موعدا للنظر بقضية مرفوعة من قبل الكاتبة والمحامية فاطمة رمضان ضد المنتج الفني عادل عبدالله المسلم بقضية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

وجاءت هذه الدعوى المدنية لمطالبته بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والخسائر التي لحقت بالشاكية وبعد حصول الشاكية على حكم سابق نهائي بادانة المسلم بانتهاكه حقوق الملكية الفكرية من عرضه مسرحية عاشقة الجن بعيدي الفطر والاضحي دون الرجوع إليها.

للمزيد من التفاصيل في الرابط أدناه:

‏http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=253475&cid=33#.WATgE4a8aEc



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