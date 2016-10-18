وفيات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016

• منى عجيل نصار الشريده، زوجة: أنور عقلة نصار الشريده الشمري، 42 عاماً، (شيعت)، رجال: غرناطة، ق2، ش5، م57، منزل عجيل الشريده، تلفون: 97722228، نساء: صباح الناصر، ق4، ش35، م30، تلفون: 97774269 - 55727570

• منى عجيل نصار الشريده، زوجة: أنور عقلة نصار الشريده الشمري، 42 عاماً، (شيعت)، رجال: غرناطة، ق2، ش5، م57، منزل عجيل الشريده، تلفون: 97722228، نساء: صباح الناصر، ق4، ش35، م30، تلفون: 97774269 - 55727570



• زهرة عباس حسن، أرملة: حسن عبدالله المشهود، 78 عاماً، (شيعت)، رجال: الجابرية، حسينية البلوش، تلفون: 60402017 - 99061149، نساء: العمرية، ق4، ش6، م6، فترة العصر فقط، تلفون: 90095001

• جواد مجيد عبدالرزاق العصفور، 65 عاماً، (شيع)، رجال: الشعب، ق5، ش المنامة، ديوان حيات، تلفون: 99710120، نساء: الظهر، ق4، ش1، م45، تلفون: 60998282

• منيرة مقعد عبدالله الهاجري، أرملة: سعد مناحي الهاجري، 90 عاماً، (شيعت)، الروضة، ق2، ش24، م26، تلفون رجال: 99701144، تلفون نساء: 66003269

• وديدة سعد عمر الراجحي، زوجة: خلف الرجعان الهليلي، 69 عاماً، (شيعت)، رجال: شمال غرب الصليبخات، ق2، ش251، م225، تلفون: 99821368، نساء: الصليبخات، ق3، ش112، ج5، م55، تلفون: 90997474

• فوزية صالح عبدالعزيز العبيدي، زوجة: إبراهيم حسين عيسى جمعة، 61 عاماً، (شيعت)، رجال: الروضة، ق5، ش53، م22، (للرجال فقط غدا الأربعاء ثاني أيام العزاء)، تلفون: 97357711، نساء: الزهراء، ق8، ش815، م39، تلفون: 97811018

• ديما محمود جهز الرشيدي، 3 سنوات، (تشيع بعد صلاة عصر غد الأربعاء)، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 55555820

• حاجي قمبر أسد لاري، 76 عاماً، (شيع)، رجال: بنيد القار، حسينية عاشور، تلفون: 99552254، نساء: عبدالله المبارك، ق1، ش105، م23، تلفون: 99819989

• نورا فيصل العايزي، أرملة: بجاد حمد الهاجري، 105 أعوام (شيعت)، الفحيحيل ق 10، ش ابن ربيعة، م 21، تلفون 97675000 - 67050650

«إنا لله وإنا إليه راجعون»