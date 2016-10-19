الداخلية: لجنة لفحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح أصدر قرار اً بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمه 2016 برئاسة المحامي العام الأول المستشار /سلطان ماجد بوجروه وعضوية الجهات المعنية وجاء في مادته الثانية 'تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بفحص طلبات المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشيح عليهم طبقا لأحكام القانون رقم 35/62 المشار إليه وذلك مع مراعاة المواعيد المقررة قانونا.

وجاء في مادته (3) تعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة العامة لشئون القانونية (إدارة الانتخابات) ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها وطلب أية معلومات أو مستندات من أيه جهة في هذا الخصوص على أن تقدم لنا تقريرا بنتيجة عملها.