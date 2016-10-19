مصر: احتياطي السكر يكفي أربعة أشهر

قال وزير التموين المصري، محمد علي الشيخ، الأربعاء: إن احتياطي السكر يكفي الطلب بالبلاد لمدة 4 أشهر مقبلة.

وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها 'رويترز' أن مصر تعاقدت على شراء 450 ألف طن سكر مؤخرا.

وواجهت الأسواق المصرية مؤخرا نقصا لافتا في بعض السلع الهامة كالسكر والأرز الذين ارتفع سعرهما بشكل مفاجئ، إذ سارعت الحكومة المصرية إلى استيراد كميات من هذه السلع لسد احتياجات السوق.

وأوضح الشيخ في مؤتمر صحفي أن مصر لديها بالفعل احتياطي من القمح والزيت يكفي احتياجات خمسة أشهر.

وتابع: 'القوات المسلحة ستساعد في توفير بعض السلع لتكوين احتياطي 6 شهور'.

وقال: 'مصر تستهلك 250 ألف طن شهريا من السكر وطرحنا 130 ألف طن في 10 أيام'.