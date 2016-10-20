منحة من صندوق التنمية بلغت تكلفتها الإجمالية 59 مليون دولار

افتتحت وزارة التربية العراقية اليوم الخميس مدرسة جديدة في محافظة المثنى جنوبي البلاد شيدت بتمويل من منحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور رسمي كبير من عدد من مسؤولي وزارة التربية العراقية واعضاء الحكومة المحلية في محافظة (المثنى) وجمع من الكوادر التدريسية فيها.

من جانبه أعرب سفير دولة الكويت لدى العراق سالم غصاب الزمانان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته لافتتاح 'هذا الصرح التعليمي الهام الذي تكفلت دولة الكويت بإنشائه من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية'.

وجدد الزمانان التأكيد على حرص دولة الكويت على 'دعم الاشقاء في العراق بكل ما يمكن من أجل التخفيف من المعاناة الانسانية وتلبية الاحتياجات الملحة لمختلف شرائحه'.

وأشار الى ان دولة الكويت قامت الاسبوع الماضي بتوزيع حقائب مدرسية على طلاب المدارس النازحين من مناطقهم بالمحافظات الجنوبية والشمالية فيما ستوزع الاسبوع المقبل سلالا غذائية على الاسر النازحة في بغداد.

واكد ان أهل دولة الكويت جبلوا على اعمال الخير منذ القدم مضيفا ان تسمية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الانساني من قبل الامم المتحدة 'دليل واضح على ذلك النهج'.

وبدوره اعرب مدير عام العلاقات الثقافية في وزارة التربية العراقية المشرف على المنحة الكويتية حسنين معلا عن شكره وتثمينه لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا وللصندوق الكويتي للتنمية على هذه 'اللفتة والمبادرة الكريمة التي من شأنها ان تسهم بسد النقص الهائل في الابنية المدرسية في العراق'.

وأوضح ان المدرسة الجديدة هي ال21 من اصل 23 مدرسة تكفل الصندوق الكويتي بانشائها في مختلف المحافظات العراقية بكلفة اجمالية قدرها 6ر59 مليون دولار.

واشار الى ان هذه المدرسة انجزت بكلفة 331ر3 مليون دولار على مساحة 4645 مترا مربعا وتضم مختبرات وقاعة للحاسبات وقاعة متعددة الاغراض وملاعب مشيرا الى ان كل ذلك تم 'بمواصفات عالمية لم تشهد مثلها الدولة العراقية من قبل'.

وكشف عن ان مدرسة اخرى ضمن المنحة الكويتية ستفتتح في منطقة (اللطيفية) بالعاصمة بغداد في يناير المقبل فيما ستفتتح المدرسة الاخيرة من المنحة في شهر يونيو المقبل.

يذكر ان مدارس المنحة الكويتية توزعت على مختلف المحافظات العراقية بما فيها بابل وذي قار وميسان والبصرة واربيل والموصل وكركوك والانبار وبغداد والنجف وكربلاء والديوانية.