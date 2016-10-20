وفيات اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016

• فهد منصور صالح المولى، 24 عاماً، (شيع)، رجال: القرين، ق2، ش22، م5، تلفون: 60087111، نساء: القرين، ق1، ش26، م10، تلفون: 66610329 - 66373611

• سارة مطلق صاهود العتيبي، أرملة: راشد شديد عبدالله، 81 عاماً، (شيعت)، الفحيحيل، ق9، ش19، م7، تلفون: 99012653 - 55554409

• تاجه ياسين كرم، أرملة: خلف عبدالله كرم، 92 عاماً، (تشيع التاسعة صباح غد الجمعة)، رجال: غرب مشرف، ضاحية مبارك العبدالله، مسجد الوزان، تلفون: 99992972، نساء: مشرف، ق1، الشارع الثاني، م29، تلفون: 99013860

• جاسم عبدالله عبداللطيف أحمد القلاف، 57 عاماً، (شيع)، رجال: المنصورية، حسينية المشموم الرضوية، ق2، ش25، م8، الباب الخلفي، تلفون: 97919760، نساء: الرميثية، ق6، ش61، م5

«إنا لله وإنا إليه راجعون»