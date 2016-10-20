أبرز عناوين صحف الجمعة:- وزير الداخلية: غرفة عمليات خليجية موحدة... قريباً.. قبول أحفاد «الشهداء وحمَلة الجنسية» بالمدارس الحكومية..الصانع: لم أتكسب من المنصب الوزاري.. عون من بيت الوسط: بالحوار يربح لبنان

الجريدة

وزير الداخلية: غرفة عمليات خليجية موحدة... قريباً

في خطوة تهدف إلى تفعيل المنظومة الأمنية الخليجية الموحدة، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن هناك تحضيرات لربط غرفة عمليات الوزارة في المستقبل القريب بنظيراتها في باقي الدول الخليجية، لتعمل معاً تحت منظومة واحدة في المواقع المهمة والحيوية والحساسة.وقال الخالد، خلال افتتاح الموقع الاحتياطي للحاسب الرئيسي للأنظمة الأمنية الإلكترونية بمبنى «نواف الأحمد» بالوزارة أمس، إن تدشين هذا الموقع يعد «لبنة جديدة في المنظومة الأمنية المتكاملة لحماية كل المعلومات وضمان سريتها».وأوضح أن هذا الموقع يحتوي على كل نظم التشغيل الرئيسية، كما يمكن الاستعانة به كبديل عند حدوث عطل طارئ أو إجراء الصيانة الدورية.وشدد على أنه «لن نسمح لأحد بأن يسيء إلى المؤسسة الأمنية، فلا مكان للمسيء بيننا، ولا عذر لنا بعد اليوم في ألا نقوم بأداء مسؤولياتنا على الوجه الأكمل، لاسيما أن الوزارة تمتلك من الإمكانيات والتقنيات والعلوم الأمنية ما يمكنها من خدمة الأمن، وبالتالي يجب ألا يخل الأمن بواجباته في ظل تلك الإمكانيات».ولفت إلى أن أمام وزارته عدة تحديات، من بينها الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة، التي يجب ألا يقل مستوى الأداء الأمني فيها عن السابقة، مطالباً بأن يكون الأداء أفضل، وأن تظهر «الداخلية» بنفس الصورة المضيئة.

الصبيح تحل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أصدرت قراراً وزارياً بحل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب وقالت المصادر إن سبب الحل يرجع إلى جملة من الأخطاء، منها وجود أعضاء مؤسسين غير كويتيين فيه، فضلاً عن وجود مقر الاتحاد خارج البلاد.وذكرت أن لجنة متابعة إشهار وحل جمعيات النفع العام بالوزارة رفضت إشهار هذا الاتحاد مرتين، لكن الضغوط التي مارسها رئيسه وقتئذٍ، النائب السابق عبدالله الطريجي، جعلته يرى النور، لافتة إلى أن حل مجلس الأمة، عجّل أيضاً بحل ذلك الاتحاد الذي يخالف ضوابط الإشهار.

قبول أحفاد «الشهداء وحمَلة الجنسية» بالمدارس الحكومية

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى قراراً وزارياً بقبول أحفاد الشهداء وأحفاد حمَلة الجنسية الكويتية، في المدارس الحكومية اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2017/2018.وفي خطوة من شأنها إنصاف بعض الفئات، جاء في قرار الوزير الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن هذا القرار جاء «إلحاقاً للقرار رقم 15/2016 بتاريخ 19 يونيو 2016 الخاص بقواعد قبول الطلاب غير الكويتيين في المدارس الحكومية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل»، داعياً الجهات المعنية ذات الاختصاص إلى تنفيذه والعمل بموجبه.

الأنباء

لا وقف لإجراءات التعيين في الحكومة

أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية مستمر في تنفيذ إجراءات التعيين، بحسب الترشيحات التي تمت طبقا لاحتياجات الوزارات. وأوضحت المصادر: ان الديوان مستمر ايضا في إجراءات تعيين الخريجين لسد الاحتياجات المستجدة لأي جهة حكومية، ولم يتم وقف إجراءات تعيين حاملي كتب الاحتياج من الجهات الحكومية. وزادت المصادر قائلة: هذا إلى جانب العمل على الترتيبات وتنفيذ الأعمال الاعتيادية التي تسبق إعلان مرحلة التسجيل المركزي للتوظيف التي تبدأ في 9 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 23 منه والتي تسبق إعلان دفعة توظيف رئيسية في يناير لا تقل عن 3000 مرشح ومرشحة من مختلف الشهادات والتخصصات الدراسية. وبسؤال المصادر عن الدفعة التي اعتاد الديوان إعلانها قبل الدفعة الرئيسية، أجابت: حتى الآن لا توجد مؤشرات على توقيت إعلان الدفعة. على صعيد مختلف وردا على سؤال حول ما أعلنته هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في يونيو الماضي عن طرح 50% من أسهم مشروع الزور (1) المستقل على المواطنين للاكتتاب بعد ان يتم التشغيل الكامل للمجمع والمقرر في نوفمبر المقبل، أجابت مصادر مالية مطلعة: دعونا ننتظر هيئة الشراكة، ونوفمبر على الأبواب وفي حالة اتخاذ القرار فسيتم تعميمه حتــى يستطيـع الراغبون من المواطنين الاكتتاب فيه.

«الداخلية»: الوافدون في الكويت 2.670.000 منهم 665 ألفاً مادة 20

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة، التي يرأسها اللواء طلال معرفي، أصدرت إحصائية بعدد الوافدين الحاصلين على إقامة صالحة.وقال المصدر إن عدد الوافدين وصل الى 2.670.000 من مختلف الجناسي، منها الهندية 901 ألف بزيادة قدرها 100 ألف خلال 6 أشهر، والمصرية 587 ألفاً، والسورية 145 ألفا، مشيرا الى أن عدد السوريين لم يتغير منذ 6 أشهر، والبنغالية 202 ألف، لافتا الى أن هذه الجالية بلغت الزيادة فيها 60 ألفا في 6 أشهر، والفلبينية 243 ألفا والإيرانية 39 ألفا والنيبالية 60 ألفا.

عون من بيت الوسط: بالحوار يربح لبنان

حسم رئيس تيار المستقبل سعد الحريري خياره الرئاسي اخيرا بتبنيه ترشيح العماد ميشال عون في مؤتمر صحافي حاشد عقده في بيت الوسط الساعة 5 عصر امس، وسط حضور نيابي وسياسي غاب عنه بعض نواب كتلة المستقبل. وجلس رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة المعارض المعروف لترئيس عون الى جانب الحريري بوصفه رئيس كتلة المستقبل النيابي، وعلمت «الأنباء» ان السنيورة ابلغ الحريري عزمه اصدار بيان يعلن فيه امتناعه كنائب عن التصويت لصالح عون.وشرح الحريري في بيانه خلاصة ما توصل اليه من قرار بعد اكتمال دورة مبادرته الرئاسية المرتكزة بشكل اساسي على واجب انهاء الفراغ الرئاسي، وهو كان وضع زواره يوم الاربعاء الماضي في أجواء قراره وبينهم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وسفراء اميركا وروسيا ومصر ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي تواصل معه ليلا.وقال الحريري في مؤتمر صحافي حاشد في بيت الوسط، كل شخص يقول لبنان أولا، ولبنان أولا يعني لبنان أولا ليس يعد الحريري أولا يعني كرامة اللبنانيين أولا وأمنهم واستقرارهم أولا وحماية الدولة والنظام أولا وحماية لبنان أولا وثانيا وأخيرا. نعم أخاطر من دون أي خوف لأن خوفي الأخير هو على لبنان وعلى مستقبل أولادنا ولو كان هدفي الشعبية لرفعت صوتي وحقنت الشارع بالطافية.وأكد انه اتفق مع العماد عون وفق القواعد التي التقينا عليها، كي يكون رئيسا لكل اللبنانيين، وأن يحرص على الانفتاح على كل القوى السياسية القادرة على دعم مسيرة بناء الدولة. ووصف خطوته بـ «تسوية سياسية بكل ما للكلمة من معنى، الكثير غير مقتنع بما أقوم به ويقول لي هذه ليست تسوية هذه تضحية بشخصك وبشعبيتك، لهم أقول نعم مخاطرة سياسية كبيرة لكن مستعد أن أخاطر بشعبيتي ألف مرة لأحميكم جميعا لا أن أحمي نفسي وشعبيتي».وكشف انه جرى الاتفاق ايضا على «تحييد دولتنا بالكامل عن الأزمة في سورية، هذه أزمة نريد حماية بلدنا منها وعزل دولتنا عنها، أيها اللبنانيون بناء على نقاط الاتفاق التي وصلنا إليها أعلن عن تأييد ترشيح عون لرئاسة الجمهورية. هذا قرار نابع من ضرورة حماية لبنان وحماية النظام والدولة والناس لكنه مرة جديدة قرار يستند إلى اتفاق بأن نحافظ معا على النظام وأن نحيد أنفسنا عن الأزمة السورية».من جانبه، شكر المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية رئيــس تكـتــل «التغييروالإصلاح» النائب العماد ميشال عون، سعد الحريري رئيس «تيار المستقبل» على دعمه ترشيحه للرئاسة، وقال إن هناك اتفاقا على إدارة شؤون البلاد، وبالحوار يربح لبنان.وقال عون، مساء امس بعد وصوله إلى مقر الحريري في «بيت الوسط» في بيروت:«أتينا عند الرئيس سعد الحريري لشكره على دعم ترشيحنا لسدة الرئاسة، ونحن تعاهدنا معا من أجل إنجاز المهمة وإخراج لبنان من أزمته. لقد توصلنا إلى الحل لأننا كنا نلتقي على مبدأ أن هناك مشكلة في لبنان، وبدأنا بالتحاور، فعبر الحوار لا أحد يخسر، ولبنان يربح لأن النتيجة للجميع».وأضاف أنه «لا اتفاقات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، بل هناك اتفاق واحد على إدارة شؤون البلاد».وأوضح عون أن «الميثاقية هي ليست للمسيحيين فقط، وإنما هي عهد بين جميع المسلمين والمسيحيين بالعيش المشترك على قاعدة المساواة.

الراي

المقاطعون يترشّحون: ما زلنا على موقفنا من الصوت الواحد!

كانت حصيلة اليوم الثاني من الترشح لانتخابات مجلس الأمة 61 مرشحاً ومرشحة، فحضرت «تاء التأنيث» حاملة هموم الشباب وتطلعاتهم، فيما هلّت طليعة «المقاطعين» مع شعار الإصرار على التغيير.وقال مرشح الدائرة الأولى الدكتور عادل الدمخي إنه كان له موقف مقاطع لنظام الصوت الواحد، معلناً «قاطعنا للتغيير والاعتراض على فرض النظام الانتخابي على الشعب الكويتي دون الرجوع للشعب، وسنشارك اليوم كذلك للتغيير، وما زلنا على موقفنا في ما يخص الصوت الواحد».وأشار الدمخي الى أن «هناك من إخواننا من قاطع لأن الدستور لا بد أن يطور ليلبي المطالب الشعبية والديموقراطية وهذا يمثل رأيهم، والبعض الآخر قاطع ثباتاً على مبدئه من نظام الصوت الواحد، ونحن مع الفريق الأول، لذلك لا بد من المشاركة والمقاومة، ونحن مصرّون على التغيير ورفع الظلم عمن سحبت جناسيهم ومن أُبعد والمعتقلين، وتحقيق مطالب الشعب الكويتي».وأفادت مرشحة الدائرة الأولى غدير أسيري بأنها تحاول إيصال صوت الشباب الكويتي، وأكدت أنها تسعى لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجل والمرأة.وقالت مرشحة الدائرة الأولى فرح صادق إنها «من منطلق التغيير، وتحمل المسؤولية وتغيير المخرجات السياسية قررت المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لا سيما أن المجلس السابق كان ممتازاً تشريعياً ولكنه رقابياً كان يحتاج لبذل المزيد من الجهد».وأضافت «اتمنى أن أكون الصوت الحر، وصوت المرأة، وصوت الشباب في التمثيل».وأوضحت مرشحة الدائرة الثانية عبير الجمعة «أننا نمشي في نفق مظلم لا نعرف أين ينتهي بنا، وهذه أمانة، وإن شاء الله أكون بقدرها، وأنا مستقلة ولا أنتمي لأي تيار».ورأى مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي أن المجلس المنحل أنجز الكثير من القوانين التي تهم مصالح المواطنين، منها القضية السكنية، وقانون الضمان الصحي للمتقاعدين.وعن نسبة التغيير المرتقبة توقع مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى أن تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة، وعن رأيه في عودة المقاطعين، رد موسى «أتحفظ عن هذا السؤال لأننا لا نريد الحديث، إذ من المفترض أن يكون كل إنسان عند مبدئه».بدوره، حض مرشح الدائرة الخامسة حمدان العازمي الجميع على المشاركة وألا تكون هناك مقاطعة «خصوصاً أن الغرض من المقاطعة انتفى بعد حكم المحكمة الدستورية».

«الغالبية» تتطلع لتشكيل كتلة فاعلة

علمت «الراي» أن الاجتماع الثاني لأعضاء الغالبية المبطلة سيعقد غداً أو بعده، ومن المرجح أن يحضره نحو 20 عضواً من الكتلة.وقالت مصادر قريبة من أجواء الكتلة إن الاجتماع سيكون حاسماً، وإن القرار الذي سيتمخض عنه سيكون لمصلحة خوض الانتخابات المقبلة، وإن كان هناك من يتحفظ عن ذلك، وسط وجود اتجاه قوي للدعوة إلى المشاركة وتشكيل كتلة برلمانية يكون لها تأثير في المجلس المقبل.ولفتت المصادر الى أن الدعوة لحضور الاجتماع وجّهت الى جميع أعضاء الكتلة، بما فيها كتلة العمل الشعبي، التي قد يحضر عنها كل من محمد الخليفة وخالد شخير.

«الكهرباء» تسعى لتحويل عقود الوافدين على ديوان الخدمة

جدد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء خالد باقر طلبه من الوكلاء المساعدين في بقية قطاعات الوزارة المختلفة تزويده بأسماء الموظفين الوافدين العاملين على بند عقود عمالة الشركات، الذين تم اختيارهم لرفعها لديوان الخدمة المدنية، لمعرفة مدى إمكانية تحويل عقودهم على ديوان الخدمة المدنية.وقالت مصادر لـ «الراي» ان ديوان الخدمة سبق ان خاطب وكيل وزارة الكهرباء والماء في شأن تحويل الموظفين العاملين بالشركات على بند عمالة الشركات إلى أحد عقود ديوان الخدمة المدنية بميزانية الوزارة ( عقد ثان أو عقد الراتب المقطوع )، حيث طلب الديوان في كتابه من وكيل الوزارة استبعاد الوظائف المشمولة بسياسة الإحلال حتى يتسنى للديوان بحث الموضوع.

النهار

الصانع: لم أتكسب من المنصب الوزاري

نفى وزير العدل والأوقاف السابق مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع وجود أي شبهة تنفيع سياسي من كونه كان يشغل منصبا وزاريا ولديه رغبة جديدة في الترشح بالانتخابات، وقال: نحن في دولة مؤسسات وتقدمنا باستقالاتنا نحن الوزراء الثلاثة فور صدور مرسوم الحل الذي جاء مفاجئا للجميع. وعن رأيه في خريطة الانتخابات أمة 2016 قال: الصوت الواحد سيعكس إرادة الأمة الحقيقة في صحة تمثيل الشخص المناسب.

الفريق الفهد رئيساً للجنة الأمنية العليا

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، قراراً وزارياً بشأن تشكيل لجنة أمنية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد القائد العام على أن تتكون اللجان من القيادات الميدانية والإدارية وأمن الدوائر ومساعدي قيادات الإسناد الأمني ومساعدي قيادات الدعم الإداري ووحدات تابعة للقائد العام ووحدات تابعة لمساعد القائد العام للقيادات الميدانية على أن تختص اللجنة بالاعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الامة