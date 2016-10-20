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21/10/2016 1:30:52 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- وزير الداخلية: غرفة عمليات خليجية موحدة... قريباً.. قبول أحفاد «الشهداء وحمَلة الجنسية» بالمدارس الحكومية..الصانع: لم أتكسب من المنصب الوزاري.. عون من بيت الوسط: بالحوار يربح لبنان


20/10/2016  الآن - صحف محلية  11:47:03 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- وزير الداخلية: غرفة ...
من الجريدة

الجريدة

وزير الداخلية: غرفة عمليات خليجية موحدة... قريباً

 الصبيح تحل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

 قبول أحفاد «الشهداء وحمَلة الجنسية» بالمدارس الحكومية

 الأنباء

لا وقف لإجراءات التعيين في الحكومة

 «الداخلية»: الوافدون في الكويت 2.670.000 منهم 665 ألفاً مادة 20

 عون من بيت الوسط: بالحوار يربح لبنان

 الراي

المقاطعون يترشّحون: ما زلنا على موقفنا من الصوت الواحد!

 «الغالبية» تتطلع لتشكيل كتلة فاعلة

 «الكهرباء» تسعى لتحويل عقود الوافدين على ديوان الخدمة

 النهار

الصانع: لم أتكسب من المنصب الوزاري

الفريق الفهد رئيساً للجنة الأمنية العليا

 


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